terça-feira, setembro 16, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSEGURANÇA
SEGURANÇA

Vídeo: depois de condições insalubres, o vídeo que mostra a superação de Rejane Schumann

Rejane Schumann, ex-atriz da Globo, foi encontrada em situação de vulnerabilidade em Porto Alegre e recebeu ajuda de voluntários.

Rejane Schumann, a ex-atriz da Globo de 76 anos resgatada há uma semana de uma situação de extrema vulnerabilidade em Porto Alegre, está apresentando avanços significativos. A protetora de animais Deise Falci, que realizou um mutirão de limpeza no apartamento onde a artista vivia em condições insalubres, divulgou um novo vídeo sobre a recuperação.

Deise visitou a atriz, que também é escritora, jornalista e advogada, e foi surpreendida por sua melhora. No vídeo, Rejane a recebe em casa e lhe oferece um pedaço de bolo, além de conversar fluentemente em diferentes idiomas. “Tô chocada, ela fala as línguas perfeitamente. Falou espanhol, francês, inglês e italiano comigo”, relata Deise.

A atriz, que no momento do resgate apresentava sinais de demência e passava fome, foi submetida a exames médicos e está em acompanhamento psicológico. Deise informa que Rejane ainda tem “muitas confusões mentais”, mas a recuperação está progredindo. “Estamos ajeitando muitas coisas nessa semana”, afirmou a ativista, mostrando que a ajuda de voluntários está fazendo a diferença.

Foto: ND

Se inscreva no canal:

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Projeto de captação de água da chuva no Combu avança e promete transformar vida de comunidades tradicionais
Próximo artigo
“Missa Cubana” emociona o Theatro da Paz em homenagem ao Dia da Consciência Negra

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,278FansLike
3,606FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315