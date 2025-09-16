Vídeo: depois de condições insalubres, o vídeo que mostra a superação de Rejane Schumann

Rejane Schumann, ex-atriz da Globo, foi encontrada em situação de vulnerabilidade em Porto Alegre e recebeu ajuda de voluntários.

Rejane Schumann, a ex-atriz da Globo de 76 anos resgatada há uma semana de uma situação de extrema vulnerabilidade em Porto Alegre, está apresentando avanços significativos. A protetora de animais Deise Falci, que realizou um mutirão de limpeza no apartamento onde a artista vivia em condições insalubres, divulgou um novo vídeo sobre a recuperação.

Deise visitou a atriz, que também é escritora, jornalista e advogada, e foi surpreendida por sua melhora. No vídeo, Rejane a recebe em casa e lhe oferece um pedaço de bolo, além de conversar fluentemente em diferentes idiomas. “Tô chocada, ela fala as línguas perfeitamente. Falou espanhol, francês, inglês e italiano comigo”, relata Deise.

A atriz, que no momento do resgate apresentava sinais de demência e passava fome, foi submetida a exames médicos e está em acompanhamento psicológico. Deise informa que Rejane ainda tem “muitas confusões mentais”, mas a recuperação está progredindo. “Estamos ajeitando muitas coisas nessa semana”, afirmou a ativista, mostrando que a ajuda de voluntários está fazendo a diferença.

