Projeto educacional realiza lançamento de 238 livros de escritores mirins em Viseu

A Prefeitura de Viseu promoveu um grande evento de lançamento de 238 livros de autores mirins. A iniciativa, por meio da Secretaria Municipal de Educação, faz parte do Projeto “Escritores Kids, talentos literários da terra” que envolveu seis escolas municipais: Abel Chaves, Álvaro Adolfo, Josias Camelo, Sagrado Coração de Jesus, Santa Terezinha e Umbelino Ferreira.

As obras são frutos de fatos reais, imaginação e sonhos dos pequenos escritores, que tiveram toda a liberdade para escrever, criar e expor nos livros seus pensamentos e sonhos.

Estiveram prestigiando o evento, o prefeito Cristiano Vale, a primeira dama Lígia Vale e o Secretário de Cultura Adenilton Monteiro, além de pais e familiares dos pequenos escritores.

Para o prefeito Cristiano Vale, o incentivo aos alunos ao gosto pela leitura e produção literária tem importante significado na formação desses estudantes. “A partir desse projeto, estamos descobrindo diversos jovens talentos entre esses pequenos escritores “, disse o gestor.

Para o secretário de cultura Adenilton Monteiro, a iniciativa contribui para o enriquecimento acadêmico das crianças. “Esse incentivo vem apresentando resultados bastante positivos no currículo escolar dos alunos”, enfatizou.

Fonte e imagens: Ascom/PMV