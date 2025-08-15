Tecnologia conecta lojistas e compradores na 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro

A 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes conta, neste ano, com o APP Beneficiário como plataforma oficial de pagamentos do evento. Desenvolvido pela Entrepay em parceria com o Banpará, o aplicativo foi adaptado para garantir transações digitais seguras durante o evento, operando, entre outros recursos, o CredLivro, benefício destinado a educadores da rede pública estadual para aquisição de livros.

A solução permite que os valores sejam utilizados exclusivamente em estabelecimentos credenciados, fomentando o comércio local e ampliando o alcance das políticas públicas de incentivo à leitura.

Desenvolvido pela Entrepay, BCodex e Asap Tech, empresas que integram o ecossistema do Grupo Entre, o APP já é utilizado por diversas prefeituras para a gestão de benefícios sociais. A solução possibilita a operacionalização de programas com uso direcionado de recursos, por meio de cartões ou carteiras digitais que restringem os gastos por tipo de produto e área geográfica, assegurando a correta aplicação dos valores, prevenindo desvios e estimulando a economia local.

“O APP foi pensado para ser uma solução versátil, capaz de atender a diferentes programas sociais, oferecendo controle, segurança e agilidade na distribuição dos recursos públicos. Além disso, amplia o acesso digital e aprimora a gestão desses benefícios”, afirma Antonio Freixo, CEO da Entrepay.

Durante a feira, beneficiários poderão consultar saldo, localizar livreiros credenciados e realizar pagamentos via QR Code diretamente pelo celular. Já os expositores terão acesso a extratos e movimentações, além de poder cancelar vendas com autonomia, eliminando filas, uso de papel e burocracias desnecessárias.

A tecnologia realiza ainda a verificação automática da atividade econômica dos vendedores (via CNAE), liberando os pagamentos somente para estabelecimentos enquadrados nas regras do programa. O sistema contribui para evitar fraudes e reforça a valorização do comércio regional.

“Trata-se de um modelo que fomenta áreas estratégicas da sociedade com segurança, já que os recursos não podem ser desviados para outros usos, como apostas online, por exemplo. Além disso, o sistema impulsiona o empreendedorismo e o comércio local”, destaca Pedro Rosa, CEO da BCodex.

Após a experiência positiva na 27ª edição da feira, em 2024, o uso do APP será ampliado neste ano para outros eventos literários do estado, como a VI Festa Literária Internacional do Xingu, a IV Feira do Livro de Castanhal e a VI Feira Literária de Canaã dos Carajás, consolidando-se como ferramenta de apoio à cultura e à economia regional.

Desde 2021, o Governo do Pará investe no CredLivro, um crédito que pode chegar até R$ 200,00 concedido a servidores efetivos da rede estadual de ensino, desde profissionais de serviços gerais até professores. Inicialmente operado de forma presencial, o benefício passou a ser gerido integralmente pelo aplicativo a partir de 2024, o que tornou o processo mais ágil, seguro e acessível.

Em 2024, mais de 106 mil usuários foram contemplados com o benefício, totalizando R$ 5 milhões em créditos utilizados durante a feira na aquisição de livros, resultado da parceria entre o Governo do Estado e prefeituras paraenses.

SOBRE A ENTREPAY

A Entrepay é especializada em serviços financeiros personalizados em meios de pagamento para negócios que desejam operar com autonomia e identidade própria. Com tecnologias inovadoras para diferentes setores, a empresa possibilita que seus clientes recebam através de maquininhas de cartão White Label ou e-commerce.

Parte do ecossistema do Grupo Entre, a Entrepay atua no mercado de adquirência e oferece soluções eficientes e flexíveis para acelerar negócios por meio de parcerias estratégicas.

Fonte: GBR Comunicação/Imagem: Arquivo/Reprodução