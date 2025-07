Público aproveita penúltimo fim de semana de julho no Parque da Cidade, em Belém

No domingo (20), o Parque da Cidade recebeu visitantes de todas as idades para uma tarde repleta de cultura, lazer e diversão. Entre as atrações, o espetáculo teatral “Amazônia em Lendas” encantou o público ao contar histórias do folclore brasileiro e da floresta amazônica.

Apresentações de capoeira, carimbó, maculelê e samba de roda animaram o anfiteatro, com participação da Escola Maery Capoeira e do mestre Pantera. A programação cultural terminou com o show da cantora Luê, que apresentou músicas autorais de sua carreira.

O parque aquático Esplanada das Fontes foi o ponto favorito das crianças, que aproveitaram para se refrescar no verão amazônico.

O Parque da Cidade segue aberto com programação especial até o fim do mês, com shows, oficinas e espetáculos para todas as idades.

Imagem: Agência Pará