Caravana dos Povos Indígenas chega ao território dos Tembé rumo à COP 30

Na aldeia Teko Haw, no território tradicional do Povo Tembé, em Paragominas (PA), a Caravana dos Povos Indígenas que prepara a participação na COP 30 conferência mundial sobre mudanças climáticas promoveu rodas de conversa, trocas de saberes e diálogos com lideranças, anciãos e juventudes.

Organizada pela Secretaria de Estado dos Povos Indígenas (Sepi), a ação destaca o protagonismo dos Tembé na defesa da floresta, da biodiversidade e dos direitos territoriais. A secretária Puyr Tembé reforça a importância dessa mobilização histórica, que fortalece a representação indígena na conferência que será realizada em Belém.

As lideranças locais enfatizaram o impacto das mudanças climáticas e a necessidade de parcerias para proteger o território Alto Rio Guamá, que abriga mais de 2.500 indígenas em 42 aldeias. Depois da reintegração de posse em 2023, ações de recuperação ambiental e capacitação têm sido implementadas para garantir a proteção da região.

A Caravana percorre oito etnorregiões do Pará com o objetivo de preparar os povos originários para que participem ativamente da COP 30, levando suas propostas e defendendo o papel essencial da Amazônia e dos indígenas na luta contra as mudanças climáticas.

Imagem: Agência Pará