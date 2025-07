Soure, no Marajó, recebe caravana da Equatorial com sorteio para troca de geladeiras

Distribuidora também realiza ações em bairros de Belém e Ananindeua com a disponibilização de serviços de uma agência de atendimento .

De 22 a 24 de julho, a E+ Caravana da Equatorial estará em Soure, na Ilha do Marajó, com vários serviços à comunidade como o cadastro para o sorteio de geladeiras, inscrição na Tarifa, troca de lâmpadas e negociação de débitos. A ação ocorre no Centro Comunitário Dr. Abel Nunes de Figueiredo.

Para concorrer às geladeiras, os clientes devem se cadastrar na ação e atender aos seguintes requisitos: ser cliente residencial de baixa renda, estar inscrito na Tarifa Social de Energia Elétrica, ser o titular da fatura de energia, possuir um refrigerador antigo, mas ainda em funcionamento, e apresentar RG, CPF, NIS e a última conta de luz, que deve estar paga. O sorteio será realizado no dia 24, e a entrega dos refrigeradores acontecerá na manhã da sexta-feira, dia 25.

Belém e Ananindeua também recebem caravana de serviços

O distrito de Outeiro, em Belém, e o bairro do Aurá, em Ananindeua, também recebem a caravana de serviços da Equatorial nesta semana, mas sem o sorteio de geladeiras. Nos locais, o atendimento vai ser focado nos demais serviços que podem ser encontrados em uma agência de atendimento.

Tarifa Social

Para fazer o cadastro na Tarifa Social, que concede até 65% de desconto na tarifa, é necessário ter comprovação de renda de até meio salário mínimo por membro familiar e estar inscrito no CadÚnico, com o número atualizado do NIS ou BPC, além de apresentar documentos pessoais como RG, CPF e uma conta de energia do titular.

Negociação de débitos

Cada cliente terá o seu caso analisado individualmente. Podem participar do mutirão de negociação os clientes com pelo menos três faturas em atraso, além dos consumidores que tenham parcelamento junto à distribuidora. É necessário levar o documento de identificação com foto e os números de RG e CPF e as faturas a negociar.

Confira o endereço das ações:

Soure:

Datas e horários:

22 e 23 de julho | 8h às 12h e 14h às 17h30

24 de julho | 8h às 12h

Local: Centro Comunitário Dr. Abel Nunes de Figueiredo (Quadra Municipal de Esportes)

Endereço: Travessa 13

Bairro: Centro

Ananindeua:

Datas e horários:

22 a 25 de julho | 8h30 às 12h e 14h às 16h

Local: Associação de Moradores do Residencial Tancredo Neves

Endereço: Rua 3

Bairro: Aurá

Outeiro:

Datas e horários:

26 de julho | 9h às 12h

Local: Praia Grande de Outeiro

Endereço: Avenida Beira Mar