O Clube do Remo terá nesta quarta-feira, 18, mais um daqueles compromissos em que não existe espaço para erros. Diante da Chapecoense, às 20h, no Estádio Mangueirão, em Belém, o Leão Azul tentará conquistar três pontos fundamentais para manter viva a pequena esperança de escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série A.

A partida, que é válida pela 35ª rodada – terá a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Grupo Marajoara, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação, Rádio Metropolitana FM 100.5 e o portal do Jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 54 anos vendendo barato na esquina da economia Rua Manoel Barata com Padre Eutíquio no centro comercial de Belém do Pará, vendendo Móveis e Colchões em até 10X sem entrada, com entrega e montagem grátis – e coloca frente a frente duas equipes que vivem realidades diferentes, mas que chegam pressionadas pelos resultados recentes. Enquanto a Chapecoense já teve seu rebaixamento matematicamente confirmado, o Remo ainda luta contra a possibilidade de retornar à Série B apenas uma temporada depois de conquistar o acesso.

O time paraense ocupa a 19ª colocação, com 29 pontos, nove atrás do Internacional, primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Restam quatro rodadas para o encerramento do campeonato, e cada ponto passa a ter importância extraordinária para as pretensões azulinas.

A situação ficou ainda mais complicada depois da goleada sofrida diante do Palmeiras, por 6 a 1, em São Paulo. O resultado evidenciou as dificuldades defensivas da equipe e aumentou a pressão sobre o trabalho do técnico Thiago Carpini.

A missão desta quarta-feira, portanto, é vencer. Um novo tropeço poderá representar o fim antecipado das esperanças azulinas, dependendo do resultado e dos critérios de desempate.

CHAPE SEM PRESSÃO NA TABELA

Do outro lado estará uma Chapecoense que já não tem possibilidades matemáticas de permanecer na primeira divisão. Lanterna da competição, com 21 pontos, o time catarinense chega a Belém depois de perder para o Vasco por 2 a 0.

A equipe inicia uma nova etapa sob o comando do técnico Vinícius Bergantin, que fará sua estreia justamente contra o Remo. Sem a obrigação de buscar pontos para escapar da degola, a Chape deverá aproveitar o compromisso para começar a reorganização do elenco e avaliar jogadores visando à próxima temporada.

Entretanto, isso não significa que o adversário será um visitante fácil. A possibilidade de atuar sem o peso da classificação pode dar mais liberdade aos catarinenses, que certamente tentarão dificultar a vida do Leão.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O técnico Thiago Carpini deverá manter a estrutura da equipe azulina, apesar dos problemas enfrentados na rodada anterior. O zagueiro Marllon está suspenso, enquanto outros jogadores também apresentam problemas físicos.

REMO: Marcelo Rangel; Marcelinho, Zé Ivaldo, Duplexe Tchamba e Marlon; Zé Welison, Leonel Picco e Patrick; Jajá, David Braga e Gabriel Taliari.

Técnico: Thiago Carpini.

CHAPECOENSE: Gabriel Werner; Bruno Tubarão, Kauan Faria, Victor Caetano, Eduardo Doma e Fernando; Camilo, Max Alves e Giovanni Augusto; Dylan Borrero e Túlio Eduardo.

Técnico: Vinícius Bergantin.

As escalações são consideradas prováveis e poderão sofrer alterações antes do início da partida.

PROGNÓSTICO: Remo tem o favoritismo, mas precisa transformá-lo em resultado

Pelo fator casa, pela necessidade urgente de vitória e pela situação da Chapecoense na tabela, o Remo entra com certo favoritismo para o confronto.

O Leão deverá assumir as iniciativas desde os primeiros minutos, buscando pressionar o adversário e aproveitar o apoio da torcida no Mangueirão. A principal preocupação será evitar os erros defensivos que marcaram suas últimas apresentações.

A Chapecoense, por sua vez, poderá explorar os espaços deixados pelo Remo, especialmente nos contra-ataques. A estreia de um novo treinador também acrescenta uma dose de imprevisibilidade ao confronto.

FICHA TÉCNICA

Jogo: Remo x Chapecoense

Remo x Chapecoense Competição: Campeonato Brasileiro – Série A

Campeonato Brasileiro – Série A Rodada: 35ª

35ª Data: Quarta-feira, 18 de novembro de 2026

Quarta-feira, 18 de novembro de 2026 Horário: 20h (de Brasília)

20h (de Brasília) Local: Estádio Mangueirão, Belém (PA)

Estádio Mangueirão, Belém (PA) Transmissão: Grupo Marajoara de Comunicação

Grupo Marajoara de Comunicação Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Para o torcedor azulino, a matemática ainda permite sonhar. Mas o tempo está acabando. Nesta quarta-feira, diante de sua torcida, o Remo precisa mostrar que ainda tem forças para lutar pela permanência na elite do futebol brasileiro.

Por ROBERTO BARBOSA/Arte: Walter Filho/Grupo Marajoara de Comunicação