Logo nas primeiras horas da manhã, mãos ágeis de uma dezena de mulheres e homens começam a separar, nas esteiras, os peixes que acabaram de chegar das embarcações. Cada espécie vai para uma caixa plástica diferente e, depois, para os caminhões de distribuição.

Tudo acontece sob o olhar atento de Patrick Melo, encarregado de produção em uma empresa de pescado no município de Rio Grande (RS). O movimento de trabalhadores no salão costuma aumentar com a chegada da primavera, quando é aberta a safra da corvina. Este ano, porém, há um medo generalizado de que isso vá mudar.

A criação do Parque Nacional do Albardão, em março deste ano, proibiu a pesca em uma área de 10 mil km² considerada estratégica para a indústria gaúcha e catarinense, pela abundância de peixes.

“Num dia forte de descarga, a gente trabalhava com mais de 100 pessoas aqui: 40 mulheres na esteira, mais 50 homens na volta, fora os caminhoneiros. Agora, a projeção é trabalhar com 30 ou 40 pessoas. Ninguém botou na balança quantas famílias poderiam ficar desempregadas”, reclama Patrick, que tem mais de 20 anos no setor.

Patrick Melo, encarregado de produção, trabalha com descarga de peixes na indústria pesqueira de Rio Grande. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Na primeira reportagem da série “Primavera no Albardão”, pesquisadores e ambientalistas trouxeram dados sobre como a pesca incidental de toninhas, tartarugas e outros seres marinhos colocou a região à beira de um colapso biológico. Nesta segunda reportagem, setores econômicos relatam impactos negativos com a criação do parque.

O mestre de embarcação Emerson administra uma equipe de seis tripulantes e vem de Itajaí (SC), entre os meses de outubro e março, para aproveitar a safra da corvina.

Trabalhadores descarregam peixes em indústria pesqueira de Rio Grande Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

O catarinense diz que a diminuição do espaço de pesca reduz o ganho financeiro de cada marinheiro a bordo, critica a criação do Albardão e minimiza os impactos da indústria sobre a fauna marinha.

“Achei uma medida muito radical, fecharam um espaço grande demais. Se você for em qualquer praia, vai ver animal morto na areia. É algo normal. Não é só o pescador que é predador, os animais também morrem pelo próprio ciclo da natureza”, critica.

Operação de separação e seleção de peixes na Torquato Pontes Pescados S.A., indústria pesqueira de Rio Grande. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

A mortalidade de animais que a criação do parque buscou reverter tinha como maior símbolo a toninha. Estudos da Universidade Federal do Rio Grande (Furg) e do Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental (Nema) estimam que havia 200 a 500 encalhes do cetáceo por ano na área onde hoje é o Albardão.

Pesquisadores afirmam que essas mortes estão ligadas à pesca incidental, já que redes de pesca de grande escala também ferem e matam esses animais durante a busca pela corvina e outros peixes.

Segundo o professor e pesquisador do Instituto de Oceanografia da Furg Eduardo Secchi, esse número de até 500 encalhes representa apenas 10% da mortalidade real. As demais toninhas, depois de capturadas pelas redes de pesca, podem afundar no mar, ser levadas por correntes ou consumidas por aves, tubarões e outros organismos.

“Quando consideramos que 90% dos corpos não chegam à praia, percebemos que a mortalidade real de 2 mil a 5 mil animais por ano causada pela pesca industrial era totalmente insustentável para a sobrevivência da espécie”.

Carcaça de lobo marinho no Parque Nacional do Albardão. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Números preliminares

Além das observações cotidianas dos pescadores, um relatório preliminar indica possíveis prejuízos na atividade pesqueira. O estudo é coordenado pelo professor Luís Gustavo Cardoso, do Laboratório de Dinâmica Populacional Pesqueira (LADIPP) da Furg.

São analisados os três meses posteriores à criação do parque nacional. Na comparação com o mesmo período de 2025, houve queda de 28,5% no número de desembarques em Rio Grande e de 46,9% no volume total de peixes capturados. As receitas tiveram redução de 51,5%: de R$ 24,48 milhões para R$ 11,86 milhões.

O relatório pondera que seriam necessários mais dados para afirmar de forma conclusiva que os impactos estão relacionados diretamente com o Albardão. Entre eles, considerar a rota específica das embarcações e a influência de mudanças climáticas e oceanográficas sobre o estoque de peixes.

Ainda assim, o professor Luís Gustavo Cardoso destaca que as restrições da pesca inevitavelmente trarão prejuízos à região.

“Em Rio Grande, existem entre 1 mil e 3 mil pessoas que trabalham como diaristas no processamento do pescado. Grande parte é de mulheres que sustentam seus lares. O impacto sobre essas famílias vulneráveis será gigante”, analisa o professor.

Outro grupo tido como de “extrema vulnerabilidade social” pelo professor são os marinheiros embarcados, submetidos a “rotinas insalubres e pesadas no mar”. Ele critica a falta de diálogo com o setor e de suporte financeiro para os trabalhadores.

“O parque foi estabelecido de cima para baixo, sem a participação da comunidade e sem entender o lado da produção de alimentos. O Estado deu licença para as pessoas pescarem e, de repente, proibiu tudo sem prever nenhuma medida de mitigação ou transição socioeconômica”, diz Luís Gustavo.

Professor Luís Gustavo Cardoso, do Laboratório de Dinâmica Populacional Pesqueira da Universidade Federal do Rio Grande (Furg). Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

O coordenador na Gerência Regional Sul do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Luiz Faraco, responsável pela administração do Albardão, discorda da crítica de que faltou diálogo.

“Fizemos duas audiências públicas antes da criação do parque. São momentos complexos, com tempo restrito e muita gente participando. Entendo que alguns fiquem frustrados, porque queriam participar mais. Porém, é uma etapa dentro de um processo longo, de anos, que incluiu reuniões com diferentes setores ”, diz Faraco.

Sobre os impactos socioeconômicos, a reportagem entrou em contato com o Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), para saber se há previsão de algum tipo de auxílio para o setor, mas não recebeu resposta. O espaço continua aberto para manifestações.

Pescadores na Barra do Chuí, divisa do Brasil com o Uruguai, limite do Parque Nacional do Albardão. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Sindicatos e empresários

O Sindicato dos Armadores e das Indústrias da Pesca de Itajaí e Região (Sindipi) também critica que a criação do Albardão foi “apressada e pouco transparente”, sem considerar o impacto nas comunidades locais e atividades pesqueiras.

Em nota enviada à reportagem, a entidade afirma que o fechamento de parte da região vai forçar o deslocamento das frotas para outras áreas. A concentração da pesca, argumenta, pode produzir outros impactos ambientais que não foram considerados.

Barcos de pesca atracados para descarga em Rio Grande (RS). Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

O empresário Torquato Ribeiro Pontes Netto, diretor da Torquato Pontes Pescados S.A., fundada em 1937, defende que a solução não é a “proibição pura e simples” da atividade pesqueira no Albardão.

“O conflito começa no próprio governo federal: o Ministério da Pesca e o Ministério do Meio Ambiente não se entendem. A resposta do setor ambiental é sempre proibir, sem apresentar dados atualizados. O que precisamos é de gestão compartilhada, com observadores de bordo e apoio da universidade, conciliando sustentabilidade com atividade econômica”, diz o diretor.

A empresa de Torquato é uma das maiores do setor em Rio Grande. Ele diz que ainda não precisou demitir funcionários, mas relata que outros armadores já começaram a desativar e encostar barcos por falta de rentabilidade.

Torquato também é presidente do Sindicato da Indústria da Pesca, de Produtos Derivados da Pesca e Armadores de Pesca do Estado do Rio Grande do Sul (SindPesca-RS).

Ele diz que os peixes de Rio Grande são vendidos para o Centro-Sul e Nordeste do Brasil, além do mercado externo, como Estados Unidos e Europa. Segundo ele, uma queda no abastecimento terá efeitos para além do município.

Peixes são levados por esteira para serem separados para a comercialização em Rio Grande. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

O dirigente do Sindicato dos Armadores de Pesca do Rio Grande do Sul (Sindarpes), Alexandre Novo, diz que ainda não houve demissões em massa nas fábricas de pescado por conta de um evento climático atípico que trouxe cardumes massivos de cavalinhas para a costa gaúcha no meio do ano.

O alívio teria sido temporário. Sem poder acessar o Albardão na safra da corvina, no fim do ano, indústrias e armadores correriam risco de falência nos próximos dois a três anos, segundo o sindicalista.

Alexandre admite ser improvável anular o Albardão, mas defende uma redução da área de proteção integral do parque e um regramento sazonal, com permissão de pesca em períodos que não sejam críticos para desova e concentração de toninhas, tartarugas, raias e tubarões.

“Queremos uma solução sustentável. Não somos contra a proteção do meio ambiente. O pescador não quer matar esses animais. Quem não fica sensibilizado quando pega uma toninha na rede e vê ela chorando igual a um bebê?”, diz o dirigente.

Dirigente do Sindicato dos Armadores de Pesca do Rio Grande do Sul (Sindarpes), Alexandre Novo. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

A pesquisadora Danielle Monteiro, do Laboratório de Pesca Responsável da Furg, diz que a ideia de fechamento sazonal defendida pelos sindicatos é ineficaz.

“O risco para a fauna marinha ocorre durante todo o ano. Toninhas, por exemplo, são capturadas mais na primavera e no verão. A tartaruga-cabeçuda, no verão e no outono. O parque nacional, com proteção integral, é a melhor alternativa para beneficiar um conjunto múltiplo de espécies”, argumenta Danielle.

A pesquisadora Danielle Monteiro no Laboratório de Pesca Responsável da Universidade Federal do Rio Grande (Furg). Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Energia eólica

Além do setor pesqueiro, o Albardão era considerado estratégico para o setor energético, por ter áreas prioritárias para estruturas eólicas offshore, instaladas no mar. Três projetos, que previam 10 gigawatts (GW) de potência instalada, se sobrepõem à área do parque nacional.

Os processos de licenciamento continuam ativos no sistema do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), mas precisarão obrigatoriamente ser readequados ou cancelados. Áreas de proteção integral não permitem esse tipo de atividade.

O Ibama lembra, em nota enviada à reportagem, que o Brasil ainda está em fase inicial de desenvolvimento das eólicas offshore e que não existe nenhum empreendimento em operação comercial no país. O setor espera por um decreto que regulamente a Lei nº 15.097/2025.

A diretora do Sindicato das Indústrias de Energias Renováveis do Estado do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS), Daniela Cardeal, questiona a escolha por um parque com proteção integral, em vez de uma categoria de uso sustentável.

“Algumas regiões mais ao sul têm uns dos piores IDHs [Índice de Desenvolvimento Humano] do estado. As bases dos aerogeradores no mar abrigariam fazendas de peixes com produção doada à comunidade local. Sem uma engrenagem engessada, teria como conciliar energia limpa, preservação e apoio à pesca”, diz a diretora.

Vista do Farol do Albardão no Parque Nacional do Albardão. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

A Equinor, estatal de energia norueguesa, é uma das três empresas com projetos no Albardão. Em nota, disse que o parque eólico Atobá permanece em fase de estudos, sem decisão de investimento. Também afirma que “acompanha as definições regulatórias e ambientais” para considerar os próximos passos.

A Shizen, multinacional de origem japonesa, previa construir o parque eólico Barra do Chuí na área, com 3GW e cerca de 200 torres. A capacidade teve de ser reduzida, diz a gerente de negócios da filial brasileira, Edisiene Correia.

“O projeto foi redesenhado para operar com 64 torres apenas na zona de amortecimento, e ficou como o último da nossa fila de prioridades enquanto aguardamos o amadurecimento da regulação no Ibama”, diz a gerente.

A Vento Bravo tem um projeto, chamado Marine Vórtice, que ficou quase 100% sobreposto ao polígono do Albardão. O diretor João Amilcar argumenta que as eólicas offshore funcionariam como aliadas da conservação, por contarem com câmeras de segurança e vigilância 24 horas. A presença das torres coibiria a entrada de barcos de pesca ilegal.

“A criação do parque vai impedir a geração de uma energia limpa e benéfica para o país, enquanto a pesca predatória continuará acontecendo lá dentro por falta de fiscalização. Decretar a proibição total bloqueia quem quer trabalhar dentro da lei, mas não impede o crime ambiental”, diz João.

Parque Nacional do Albardão. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

O coordenador do ICMBio, Luiz Faraco, rebate as críticas do setor.

“A proposta final do polígono foi ajustada, e o Parque Nacional acabou atingindo apenas três áreas de projetos eólicos potenciais, deixando dezenas de outras áreas totalmente livres no litoral do Rio Grande do Sul, além de permitir cabos e infraestruturas de apoio na APA e na Zona de Amortecimento”, diz Faraco.

Monitoramento e fiscalização

O ICMBio também reconhece que a fiscalização do parque nacional é um grande desafio, mas afirma que o trabalho será mais eficaz com o crescimento previsto da equipe na região.

O órgão diz que parcerias com o Ibama e a Marinha nos portos de Rio Grande e nas operações em alto-mar coibirão os barcos clandestinos e os legalizados que desligam rastreadores.

Mesmo em estágios iniciais, os resultados positivos têm aparecido desde os primeiros meses de criação do Albardão, garante o ICMBio.

“Está longe de ser um parque no papel. O monitoramento diário por satélite mostrou um efeito quase imediato: redução de praticamente 100% da pesca industrial rastreada dentro do polígono. Os poucos barcos que tentaram pescar na área foram autuados”, diz Luiz Faraco.

Barcos de pesca atracados em Santa Vitória do Palmar (RS). Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Dados do Global Fishing Watch (GFW) reforçam o argumento do ICMBio. A plataforma rastreia frotas comerciais com satélites e inteligência artificial. O sistema deve ser analisado com cuidado, porque pode ter “pontos cegos” e limitações, mas oferece estimativas úteis.

Para uma referência próxima ao período atual, foram considerados os meses que marcam a transição do inverno para a primavera. Em 2025, entre 28 de agosto e 28 de outubro, o mapa do que viria a ser o Albardão registrou uma “mancha” de 72 embarcações, com 2.872 horas de possível atividade pesqueira na área.

Plataforma Global Fishing Watch (GFW) mostra movimento de barcos de pesca na área que corresponde ao Parque Nacional do Albardão entre agosto e outubro de 2025, antes da criação da unidade de conservação Foto:Global Fishing Watch (GFW)

No mesmo período de 2026, a “mancha” encolheu para poucos pontos em um dos extremos do parque nacional. O GFW registrou 12 embarcações (queda de 83,3%) e 49 horas de atividade pesqueira na área (redução de 98,3%).

Após a demarcação do parque, Global Fishing Watch (GFW) mostra redução da circulação de barcos de pesca. Foto: Global Fishing Watch (GFW)

Para contextualizar a intensidade da atividade pesqueira na primavera e no verão, um terceiro mapa traz dados entre 28 de outubro e 28 de dezembro de 2025. Neste período de pico, foram registradas 260 embarcações e 10.793 horas de atividade pesqueira.

Período de maior movimento de barcos de pesca, entre a primavera e o verão, antes da criação do parque. Foto: Global Fishing Watch (GFW)

Pesquisadores, ambientalistas e os representantes do ICMBio reconhecem que o Albardão gera impacto econômico para o setor da pesca, principalmente para os trabalhadores mais vulneráveis.

Porém, a coordenadora Nema, organização com quatro décadas de pesquisas na região, destaca que o futuro do próprio setor pesqueiro estava ameaçado, já que a atividade excessiva levaria ao colapso do estoque de peixes.

“A crise que a pesca vive hoje no Rio Grande do Sul é reflexo de anos de sobrepesca, de capturar mais do que o sistema consegue repor. O parque não é contra o pescador, mas a única garantia real de conservação é fechar a área”, diz Maria Carolina Weigert.

Benefícios econômicos estimados

O Ministério do Meio Ambiente e do Mudança do Clima (MMA) projeta que o Albardão trará uma série de benefícios econômicos a médio e longo prazo para as regiões ao redor.

Uma das principais fontes de renda, segundo a pasta, será o ecoturismo, que inclui observação de cetáceos/pinípedes e pássaros e trilhas de longo curso entre Cassino e Chuí. O cálculo é de R$ 1,54 milhão a R$ 7,58 milhões de receita anual.

Pássaros no Parque Nacional do Albardão, no Rio Grande do Sul. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Além disso, a preservação de toninhas, tartarugas e aves gerará R$ 4,68 milhões em “Valor de Existência”: conceito da economia ambiental que representa o valor atribuído ao não uso de um recurso natural e à manutenção das espécies.

O relatório do MMA destaca ainda que, a médio e longo prazo, é preciso considerar a recuperação dos estoques de peixes dentro do parque nacional e o transbordamento (spillover), que poderiam gerar R$ 9 milhões em receita adicional por ano para o setor da pesca.

Esperança à beira da praia

Nem todos que dependem da pesca como fonte de renda estão sendo afetados da mesma maneira. No município de Santa Vitória do Palmar, na comunidade do Hermenegildo, que é banhada pelo mar do Albardão, pescadores locais relatam mudanças positivas desde março.

A pesca artesanal continua permitida, por ocorrer em águas mais rasas próximas à costa, na Área de Proteção Ambiental (APA). Ela se diferencia da pesca industrial pelos apetrechos utilizados, volume de captura, mão-de-obra empregada e área de atuação no mar, conforme definição da Lei 11.959/2009.

A vila do Hermenegildo, região vizinha ao Parque Nacional do Albardão. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Almir Rodrigues, conhecido como Bibi, tem 67 anos e mora há 40 em uma casa na beira da praia. Para ele, a pesca de subsistência e a venda local ajudam no pagamento das contas básicas, como água, luz e comida. No período da safra agrícola, de março a maio, ele complementa a renda trabalhando no transporte de caminhões de arroz e soja.

Bibi diz que, antes do parque nacional ser criado, era comum ver embarcações industriais pescando perto da areia, a menos de 6 km da costa. Elas sumiram do horizonte.

“Faz uns meses que não vejo mais esses barcos grandes. E aí, começou a aumentar o peixe na beira. Outro dia peguei 140 tainhas de uma vez só com a minha redinha na areia. É muita coisa. Desde que eles pararam de circular por aqui, o peixe voltou”, diz Bibi.

O pescador artesanal Almir Rodrigues, o Bibi, 67 anos, morador da vila do Hermenegildo, e pesca na região do Parque Nacional do Albardão. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Admilson Correia Silveira, 60 anos, mora no Hermenegildo há 16 anos. Antes, pescava na Lagoa da Mangueira, mais ao norte. Mudou de região para vender peixe fresco diretamente ao consumidor final. Ele pesca à beira da praia com “calão”: rede curta de 50 metros de extensão, que é puxada com auxílio de um trator pequeno.

“Nossa redinha é simples. Não é como aquele pessoal que coloca quilômetros de rede no mar. Quando eles não vêm para a costa, o peixe tem caminho livre e chega mais fácil para nós. Nesse sentido, a proteção do parque foi uma coisa muito boa”, diz Admilson.

O pescador artesanal Admilson Correia Silveira, 60 anos, morador da vila do Hermenegildo, pesca na região do Parque Nacional do Albardão. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Os dois pescadores dizem que a frota industrial destruía o fundo do mar e arrastava outros animais, que chegavam mortos às praias. Desde a criação do Albardão, os encalhes diminuíram drasticamente e trouxeram esperança de dias melhores.

“É bom não deixar esse pessoal dos barcos grandes pescar aqui dentro. A rede deles mata o leão-marinho, a tartaruga, a toninha. Proibir eles lá dentro é bom para a gente e é bom para a natureza”, diz o pescador Bibi.

*A reportagem foi produzida com apoio da Earth Journalism Network (EJN), da Internews, organização internacional de jornalismo especializada em temas socioambientais.

Pescadores na Barra do Chuí, divisa do Brasil com o Uruguai, limite do Parque Nacional do Albardão. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Fonte: Agência Brasil