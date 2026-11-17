Autor de gol na goleada sobre Singapura contou que Gabrielly o motivou a viajar para cumprir compromisso com o Brasil.

A última partida da Seleção Brasileira em 2026 foi inesquecível para Endrick. Além de balançar as redes na goleada por 7 a 0 sobre Singapura, nesta terça-feira (17), o atacante do Real Madrid revelou após o apito final que se tornou pai pela primeira vez. Ele e a esposa, Gabrielly, tiveram um menino chamado Kendrick.

O jogador dedicou o gol à família e contou que a esposa foi fundamental para que ele viajasse e defendesse o Brasil mesmo após o nascimento do bebê.

“Minha esposa deu à luz. É um garoto maravilhoso, minha esposa também está muito feliz. O gol foi para ele, para minha esposa, que é uma mulher muito forte, por tudo que ela vem passando”, afirmou ao SporTV.

Endrick também explicou a decisão de manter a novidade fora das redes sociais, priorizando a privacidade da família: “Prefiro deixar a minha vida pessoal de lado e é uma decisão dele no futuro se ele quiser aparecer ou não”.

Show em campo e sotaque palmeirense na Seleção

Em campo, o Brasil atropelou Singapura. Vini Jr. brilhou ao marcar três gols no primeiro tempo, enquanto Endrick anotou o quarto com um belo chute de fora da área. Na etapa final, Estêvão, Rayan e Suhaimi (contra) fecharam o placar de 7 a 0.

O jogo também foi marcado pela forte presença de “Crias da Academia”. Além de Endrick, jogadores como Estêvão, Allan e Vitor Reis defenderam a Amarelinha. Endrick aproveitou para exaltar o trabalho de base do Palmeiras e o coordenador João Paulo Sampaio:

“É uma coisa espetacular. Temos que dar parabéns ao João Paulo, um cara que vai buscar talentos em todo lugar do mundo”, celebrou.

Com o resultado, a Seleção Brasileira encerra os compromissos de 2026. Na mesma Data Fifa, o Brasil havia enfrentado o Japão, sendo superado por 3 a 2 em duelo que também contou com dois gols de Vini Jr.

Foto: Rafael Ribeiro/CBF