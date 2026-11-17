Sem filtro com Blogueirinha, o artista revelou os bastidores das idas e vindas do ex-casal e comentou se reateria o romance.

Convidado do Blogueirinha Entrevista na última segunda-feira (16), o ator e cantor Xamã abriu o coração e falou pela primeira vez sobre o fim do relacionamento com Sophie Charlotte. Conhecida por colocar seus convidados contra a parede, Blogueirinha não perdeu tempo e foi direto ao ponto sobre o término.

Questionado sobre o motivo da separação, Xamã explicou que o desgaste veio da rotina intensa e da forte exposição:

“A gente trabalhou muito, muita coisa junto, ficamos juntos muito tempo, a gente tem uma conexão muito forte, momento de carreira diferente, coisas diferentes. A gente é muito amigo ainda, se fala muito, mas foi muita coisa ao mesmo tempo, não conseguia ter uma intimidade, qualquer coisa era notícia”, detalhou.

As idas e vindas e o mistério sobre o futuro

A entrevista seguiu em tom bem-humorado quando a apresentadora quis cavar mais detalhes sobre as múltiplas tentativas de reconciliação do ex-casal:

Blogueirinha: “E por que terminou a segunda, terceira, quarta vez?”

“E por que terminou a segunda, terceira, quarta vez?” Xamã: “Da segunda vez pelo mesmo motivo da primeira, na terceira, pelo mesmo motivo da segunda, da quarta, mesmo motivo da terceira”, respondeu, entre risos e visivelmente sem graça.

Ao ser pressionado sobre o que motivava os retornos, o artista destacou a sintonia que mantinham: “Sei lá, querer ficar junto. Voltávamos bem. A gente nunca brigou, a gente pensa parecido, por mais que sejam universos diferentes. Mas o término foi uma decisão conjunta”.

Por fim, ao ser encurralado sobre a possibilidade de reatar o romance pela quinta vez, Xamã despistou com bom humor: “Não sei. Não tive essa conversa ainda. Voltei quatro vezes já [risos]. Estou brincando”.

Foto: Reprodução/Instagram