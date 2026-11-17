Programa Plante Aqui permite que população solicite mudas gratuitamente para calçadas da capital.

Com o objetivo de deixar Belém mais arborizada, fresca e agradável para a população, a Prefeitura de Belém por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) avança com o programa Belém Mais Verde. Por meio do projeto Plante Aqui, a iniciativa já contabiliza 550 mudas plantadas em resposta direta aos pedidos da comunidade.

Nesta terça-feira (17), novas ações contemplaram os bairros da Condor e da Marambaia. Foram plantadas três mudas: um exemplar de andirá-uxi na avenida Alcindo Cacela (próximo ao supermercado Líder, na Condor), e outras duas uma andirá-uxi e um oitizeiro nas travessas Afuá e A (na Marambaia).

Diretora do Departamento Municipal de Áreas Verdes Públicas (DAVP) da Semma, Alessandra Guia destaca a receptividade da população:

“Até hoje a Semma já plantou 550 mudas de árvores pelo Plante Aqui. A população pode solicitar o plantio pelo nosso WhatsApp para que o corpo técnico realize a vistoria. A partir de 15 dias, já conseguimos planejar o plantio que traz vários benefícios para Belém, como conforto térmico, embelezamento e mais qualidade de vida”, explicou.

Aprovado pelos moradores

A iniciativa tem gerado momentos marcantes para quem vive na capital. A cabeleireira Enir Ribeiro, de 78 anos, passava pela avenida Alcindo Cacela e realizou o sonho de ajudar a plantar uma das mudas.

“Há muito tempo eu tinha vontade de plantar mudas de árvore porque Belém está muito quente. Quando vi a equipe da Semma plantando, fiquei encantada e emocionada. O Plante Aqui é uma das melhores ideias que a Prefeitura já teve”, comemorou Enir, que já planeja pedir uma vistoria para sua calçada.

Quem também celebrou foi o analista de dados João Vitor Costa, de 28 anos, morador da Alcindo Cacela. Foi ele quem solicitou o plantio em frente à sua residência após conhecer o projeto na avenida Conselheiro Furtado:

“Fiz o pedido pelo WhatsApp da Semma e, após quatro meses, a árvore foi plantada nesta terça-feira. A calçada é larga e o local carecia de árvores” contou.

Crédito: Paula Lourinho

Como solicitar o plantio gratuito

O programa Plante Aqui é aberto à população. Para pedir uma árvore para a sua calçada, basta entrar em contato com a Semma pelo WhatsApp (91) 98496-9039.

No atendimento, o cidadão deve enviar informações e fotos do local desejado. Uma equipe técnica da secretaria realiza a vistoria para avaliar as condições da área e, se aprovada, define os prazos e as espécies adequadas — cultivadas na Granja Modelo do município — para o plantio.

Fotos: Paula Lourinho