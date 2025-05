Jaqueline Carvalho: a influenciadora marajoara que transforma fibras da floresta em moda com identidade

Nascida em Muaná, no coração da Ilha do Marajó, a maquiadora e influenciadora Jaqueline Carvalho, de 29 anos, tem conquistado espaço ao unir moda, sustentabilidade e cultura amazônica. Com raízes profundas na comunidade ribeirinha do Rio Piramujarú, onde viveu até os 15 anos, ela usa suas redes sociais para promover uma conexão íntima com a natureza e os saberes ancestrais de sua terra.

Jaqueline se destaca ao vestir peças feitas com fibras naturais da Amazônia, como curauá e palha da costa, em eventos de moda e beleza. Em Belém, chamou atenção no “Arraiá da Sintra” com um look produzido em parceria com o estilista muanense Alê Ferreiro o mesmo que vestiu Anitta em um clipe gravado na capital paraense. A produção incluiu corset e saia de chita, com detalhes feitos da aba de chapéus de palha.

“Quis levar o Marajó comigo no figurino. E conseguimos fazer isso de forma sustentável, sem destruir a floresta”, conta. As fibras usadas por Jaqueline são extraídas sem prejudicar as árvores, mantendo viva a mata que ela tanto valoriza.

A influenciadora também brilhou em um evento de beleza promovido por uma marca internacional, onde vestiu um blazer feito inteiramente de palha da costa. “Todo mundo achava que era tecido, mas era fibra amazônica. É moda com propósito”, explicou.

Mãe de dois filhos, Jaqueline usa seus conteúdos para mostrar a beleza do Marajó e incentivar uma vida mais conectada com a natureza. “Quero proporcionar qualidade de vida para meus filhos e mostrar que o Marajó é o melhor lugar para se viver”, afirma ela, prestes a completar 30 anos.

Imagem: Divulgação Instagram