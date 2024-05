Renato Ogawa lidera pesquisa eleitoral DOXA com 59,3% das intenções de voto

O Instituto DOXA de Pesquisa publicou nesta segunda-feira, 13, sua primeira pesquisa oficial registrada no Tribunal Regional Eleitoral – T.R.E sobre a corrida eleitoral no município de Barcarena, localizado na região metropolitana de Belém. Nesse município, pelo que a pesquisa apurou, o atual prefeito que busca sua reeleição está com uma grande vantagem em relação aos demais competidores. Renato Ogawa (PP) já aparece com 59,3% das intenções de voto. O segundo colocado, Odemir Pantoja, com 4,3%, o que é uma distância bastante considerável.

A pesquisa está registrada no T.R.E sob o nº PA-02098/2024 e foi realizada no período de 06 a 09 de maio de 2024 em todos os bairros da cidade e nas comunidades da zona rural. A amostra foi de 400 eleitores, tendo uma margem de erro de 4.9% para mais ou para menos dos resultados obtidos na pesquisa.

Na questão espontânea, em que não se mostra os nomes de pré-candidatos, a pesquisa detectou que o atual prefeito, Renato Ogawa, já aparece com um índice bem significativo, chegando a 44,3%. O seu oponente, Odemir Pantoja, vem com 2,3%. Wladimir Viana, 1,5%; Luis Leão, 1,3%. Vilaça, Rubens e Luiz da Sucesso aparecem com 0,3% cada. O percentual de votos flutuantes chega a 50%.

ESTIMULADA ELEITORAL

Quando se estimula os possíveis nomes a prefeito de Barcarena, Renato pula para 59,3% de intenção de voto. Odemir Pantoja fica com 4,3%. Wladimir Viana aparece com 2,8% e Luis Leão vem com 2,8%. Os votos flutuantes somam, ainda 30,8%.

NEGATIVADO

Quando se trata de rejeição, a pesquisa detectou um índice muito alto de eleitores que não rejeitam nenhum dos pré-candidatos a prefeito de Barcarena, 52,5%. Luis Leão aparece como o mais rejeitado com 14,8% de citações. Renato Ogawa é rejeitado por 8,8%. Wladimir Viana aparece com 3,3% de rejeição e Odemir Pantoja é o menos rejeitado com 2,8%.

]APROVAÇÃO E DESAPROVAÇÃO

O governo do prefeito Renato Ogawa é aprovado por 78,3% dos eleitores de Barcarena; enquanto sua desaprovação chega a 17,3%. Outros 4,4% não se manifestaram.

HELDER BARBALHO

O governo de Helder Barbalho é aprovado por 87,3% dos eleitores de Barcarena; enquanto sua desaprovação chega a 8,8%. Outros 3,9% não se manifestaram.

LULA

Por sua vez, Lula tem aprovação de 71,0%; enquanto sua desaprovação chega a 26,0%. Outros 3,0% não se manifestaram.

