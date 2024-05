Athletico-PR faz 2 a 0 no Palmeiras e retoma liderança do Brasileirão

Em uma demonstração de força, o Athletico Paranaense foi até Barueri e derrotou o Palmeiras por 2 a 0, ontem, domingo, 12, em um duelo movimentado. Com o resultado, alcançado com gols de Pablo e Gustavo Gómez (contra), o Furacão retomou a ponta da tabela, que havia perdido de forma provisória para o Flamengo na véspera e agora soma 13 pontos. O Bahia ainda pode igualar a pontuação do time do Paraná caso vença o Bragantino. O Palmeiras estaciona nos oito pontos, momentaneamente na oitava posição.

As principais emoções do duelo começaram no fim da primeira etapa. Aos 49 minutos, o Verdão teve pênalti marcado a seu favor. Na cobrança, Raphael Veiga parou no goleiro Bento. Pouco depois, aos 53, Pablo cobrou falta pela esquerda, a bola desviou na barreira – justamente em Veiga – e traiu o goleiro Weverton, que não conseguiu evitar o gol do Athletico.

Na segunda etapa, aos 13 minutos, Gustavo Gómez acabou desviando para o próprio gol e marcando contra após boa jogada de Cuello. 2 a 0 para o Furacão. Pouco depois, o Athletico ficou com dez homens em campo, já que Esquivel foi expulso pelo segundo cartão amarelo.

Na sequência, o VAR anulou dois lances importantes: primeiro o que seria o terceiro gol dos visitantes, marcado por Canobbio e depois a expulsão de Raphael Veiga, em jogada que o cartão vermelho inicial foi substituído pelo amarelo.

Em superioridade numérica em campo, o Palmeiras ainda fez pressão para tentar entrar no jogo novamente, mas sem sucesso.

Ambas as equipes têm compromissos por competições sul-americanas na quarta-feira (15). Pela Libertadores, o Palmeiras recebe o Independiente del Valle, do Equador, enquanto o Athletico joga pela Copa Sul-Americana, também em casa, diante do Danubio, do Uruguai.

CRUZEIRO

Outra equipe a conseguir um bom resultado fora de casa foi o Cruzeiro. A equipe visitou o Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly, e voltou com a vitória por 1 a 0. O gol do triunfo foi marcado por Matheus Pereira, aos 35 minutos do segundo tempo. Ele recebeu próximo à entrada da área, pelo lado direito, ajeitou com a perna esquerda e chutou com estilo para bater o goleiro Ronaldo. A Raposa agora soma 10 pontos em cinco partidas – tem uma menos porque o compromisso com o Internacional, pela 5ª rodada, foi adiado. No momento, o time mineiro é o quinto colocado na classificação. Já o Dragão tem apenas um ponto, na 19ª posição.

Imagem: Agência Brasil