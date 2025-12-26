Resposta rápida em incêndio no Marco e apoio às famílias afetadas

A Prefeitura de Belém informa que, após o incêndio registrado na madrugada desta sexta-feira, 26, na passagem Acatauassú Nunes, equipes da Defesa Civil Municipal estiveram no local para atendimento às ocorrências e levantamento dos danos. Ao todo, 25 pessoas ficaram desalojadas. Foram registradas perda total de seis casas de madeira e danos parciais em duas kitnets.

A Fundação Papa João XXIII (Funpapa) também atua no local para iniciar as tratativas necessárias à emissão dos encaminhamentos para o auxílio-aluguel, que será concedido às famílias afetadas.

A Prefeitura segue acompanhando o caso, prestando apoio às famílias e adotando as medidas necessárias para minimizar os impactos do ocorrido. As causas do incêndio ainda serão apuradas pelos órgãos competentes.

Fonte e imagem: Agência Belém