sexta-feira, dezembro 26, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSEGURANÇA
SEGURANÇA

Resposta rápida em incêndio no Marco e apoio às famílias afetadas

A Prefeitura de Belém informa que, após o incêndio registrado na madrugada desta sexta-feira, 26, na passagem Acatauassú Nunes, equipes da Defesa Civil Municipal estiveram no local para atendimento às ocorrências e levantamento dos danos. Ao todo, 25 pessoas ficaram desalojadas. Foram registradas perda total de seis casas de madeira e danos parciais em duas kitnets.

A Fundação Papa João XXIII (Funpapa) também atua no local para iniciar as tratativas necessárias à emissão dos encaminhamentos para o auxílio-aluguel, que será concedido às famílias afetadas.

A Prefeitura segue acompanhando o caso, prestando apoio às famílias e adotando as medidas necessárias para minimizar os impactos do ocorrido. As causas do incêndio ainda serão apuradas pelos órgãos competentes.

Fonte e imagem: Agência Belém

Poupanca-premiada-Banpará-Maria-300X100
Artigo anterior
Vídeo: Memphis Depay escolhe paraíso na Bahia para curtir férias e encanta fãs
Próximo artigo
Vídeo: Dean Huijsen gera questionamento ao publicar vídeo “lutando” com tigre em tempo livre

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,556FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
Poupanca-premiada-Banpará-Maria-320X320
Webbanner_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315