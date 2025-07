Robótica, substantivo feminino: Grupo incentiva participação feminina nas Ciências Exatas

Em princípio, uma lixeira e um dispensador de álcool em gel têm pouco em comum, mas, com a associação “correta”, os dois objetos não apenas se tornam projetos eletrônicos de automação, como também contribuem para a formação de meninas e mulheres em STEM (sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática). É o que tem ensinado o Grupo Iaçá: Robótica Feminina, um projeto vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Pará (Proex/UFPA).

Formado por alunas de Graduação em Engenharia da UFPA, o grupo surge com a ideia tanto de incentivar meninas dos ensinos fundamental e médio da rede pública a ingressarem em carreiras das Ciências Exatas da Universidade quanto de apoiar e capacitar as estudantes já matriculadas na Instituição, por meio da chamada robótica educacional. Sob coordenação da professora vinculada ao Instituto de Tecnologia da UFPA, Ana Carolina Quintão Siravenha Müller, o grupo utiliza, como base para as oficinas, uma interface tecnológica chamada Arduino, uma plataforma amplamente utilizada para a criação de projetos eletrônicos de automação, robótica, Internet das Coisas (IoT, na sigla em inglês) e projetos educacionais.

“O Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica de código aberto baseada em hardware e software. Os códigos são escritos em uma linguagem simplificada e carregados no Arduino, formado por uma placa microcontroladora (hardware) e uma IDE (Integrated Development Environment), que é o ambiente de programação”, explica Quintão. “Por meio de palestras e oficinas, as estudantes aprendem conceitos básicos de Física Eletrônica e são encorajadas a desenvolver um projeto usando o Arduino. Todas as aulas são ministradas por integrantes do Iaçá”, detalha. As principais atividades do Iaçá inserem-se no escopo do Clube de Ciências. Entre os projetos criados, destacam-se: Otto, robô bípede; Robô seguidor de linha 2.0; Piano Nano; Cancela automática; Semáforo interativo e Braço robótico.

“Os projetos apelam para a reutilização de materiais e a elaboração de propostas que tenham afinidade com situações do dia a dia, como a lixeira automática ou o dispensador de álcool em gel. Já os trabalhos mais desafiadores visam, por exemplo, à participação das discentes em competições, como as batalhas de robôs”, exemplifica a coordenadora do Iaçá. Projeto é desenvolvido por mulheres e para mulheres Além da professora Siravenha Müller, o Iaçá conta com o apoio da professora Ana Paula Mattos, vinculada ao Itec/UFPA, e da estudante de Doutorado em Engenharia Elétrica e Biomédica Suzana Cescon de Souza. Desde que começaram suas atividades, em 2021, o Iaçá tem gerado publicações em congressos de ensino de engenharia, além de ter apresentado conceitos de programação e robótica para mais de uma centena de alunas da UFPA e de escolas públicas. “Por ser desenvolvido por mulheres e para mulheres, o Iaçá tem se mostrado eficaz na manutenção das discentes da UFPA em seus cursos e no incentivo para que as estudantes tenham contato com temas, muitas vezes, distantes de suas realidades. Isso é importante para que possam ampliar a perspectiva sobre seu futuro”, comenta Siravenha Müller.

O projeto tem sido contemplado pelos Editais Navega Saberes e/ou Eixo Transversal, com bolsas anuais para alunas do ensino superior. “O foco do Iaçá é disseminar o conhecimento científico para o maior número de pessoas. Conforme indicam as pesquisas nessa área, a exposição precoce e as experiências práticas aumentam o interesse e a permanência de meninas no STEM. Além disso, a presença de modelos femininos e de mentoria tem impacto positivo nas escolhas de carreira”, salienta a coordenadora do projeto. Sobre o projeto: O Projeto de Extensão Iaçá, grupo de robótica feminino, é coordenado pela professora Ana Carolina Quintão Siravenha Müller, com apoio da professora Ana Paula Mattos, ambas vinculadas ao Instituto de Tecnologia da Universidade Federal do Pará (Itec/UFPA). O projeto desenvolve atividades desde 2021 e conta com a participação de alunas de diferentes cursos de graduação da UFPA.

Por Thaís Braga/Imagens: Alexandre de Moraes