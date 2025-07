Paraense Lucas Pereira encara o argentino Facundo Rojas na disputa do cinturão de boxe fedebol da WBA

O boxe profissional paraense volta agitar o público com uma extensa programação na sexta-feira, dia 4, em que a atração principal vem ser a disputa do cinturão fedebol da WBA entre Lucas Pereira, da Ulisses Pereira e o argentino Facundo Rojas, o ‘Humilde’, que soma 16 lutas com oito vitórias.

O duelo está marcado para o ringue do Liv Club, na Gaspar Viana, e faz parte da 16ª edição do UP Boxe que está se consolidando como principal evento de pugilismo do Norte do Brasil por contar com apoio da CNB e da WBA. A programação começa às 17h.

O combate do paraense com o ‘hemano’ será de nove rounds, contudo, pode durar até menos. Lucas está num ‘pique’ impressionante e tem todas as condições de bater Facundo antes do tempo.

O retrospecto de Lucas Pereira, detentor de três cinturão- CNB, UBO e UBC-, dá garantia de uma boa vantagem técnica. Tem os cuidados do pai Ulisses Pereira, ex-técnico da Seleção Brasileira e coach permanente de Acelino Freitas [Popó] que, inclusive, veio da Bahia acompanhar Lucas no córner.

O UP Boxe na sua 16ª edição apresenta 14 lutas, com a disputa do cinturão de Cruzador do CNB entre Mateus x Jônathas. Outras lutas, são:

Yago x Ricardo – super meio médio

Richer x Ricardo – super médio

Eduardo x Everton – super meio médio

Jackson x Claudiosmar- super pena

Iuri x Demison – super meio médio

Marcus x Keven – super meio médio

Kayan x Derivan – super pena

Gabriel x João – peso leve

João x José – super pesado

Tácio x Waldeci – super pena

Israel x Marcos – super galo

Marlison x Douglas – super pena

Por Braz Chucre/Ronabar/Imagem: Divulgação