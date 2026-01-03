Romance no ar! Bruna Marquezine e Shawn Mendes desembarcam juntos no Rio

Após aproveitaram os últimos dias de 2025 e os primeiros de 2026 em Alagoas, os dois voltaram à capital fluminense; veja fotos

Caroline Ferreira, da CNN Brasil

Após protagonizarem romance em São Miguel dos Milagres, em Alagoas, nos últimos dias, Bruna Marquezine, 30, e Shawn Mendes, 27, foram fotografados desembarcando no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na noite da última sexta-feira (2). Veja fotos na galeria acima.

Antes, ainda no Aeroporto de Maceió, cantor canadense enfrentou um perrengue que rapidamente viralizou nas redes sociais. Isso porque, sem querer, uma fã que interagia com o músico pisou no chinelo que ele usava, estourando a tira.

Bruna e Shawn receberam a chegada de 2026 juntinhos na companhia do casal formado por Sasha Meneghel e o cantor João Lucas. Durante a viagem, a atriz e o cantor foram vistos aos beijos em público em diversas ocasiões, aumentando os boatos de um possível romance. Veja a linha do tempo do affair entre os pombinhos.

Delson Silva / AgNews