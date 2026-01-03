sábado, janeiro 3, 2026
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Romance no ar! Bruna Marquezine e Shawn Mendes desembarcam juntos no Rio

Após aproveitaram os últimos dias de 2025 e os primeiros de 2026 em Alagoas, os dois voltaram à capital fluminense; veja fotos

Caroline Ferreira, da CNN Brasil

Após protagonizarem romance em São Miguel dos Milagres, em Alagoas, nos últimos dias, Bruna Marquezine, 30, e Shawn Mendes, 27, foram fotografados desembarcando no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na noite da última sexta-feira (2). Veja fotos na galeria acima.

Antes, ainda no Aeroporto de Maceió, cantor canadense enfrentou um perrengue que rapidamente viralizou nas redes sociais. Isso porque, sem querer, uma fã que interagia com o músico pisou no chinelo que ele usava, estourando a tira.

Bruna e Shawn receberam a chegada de 2026 juntinhos na companhia do casal formado por Sasha Meneghel e o cantor João Lucas. Durante a viagem, a atriz e o cantor foram vistos aos beijos em público em diversas ocasiões, aumentando os boatos de um possível romance. Veja a linha do tempo do affair entre os pombinhos.

Delson Silva / AgNews

300 x 100 - AVISTÃO - ANO NOVO 02
Artigo anterior
Critics Choice Awards: “Ainda Estou Aqui” foi premiado na última edição?
Próximo artigo
“A Garota Canhota”: conheça o novo filme do vencedor do Oscar Sean Baker

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,554FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
360 x 360 - AVISTÃO - ANO NOVO 03
Natal Encantador_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315