“A Garota Canhota”: conheça o novo filme do vencedor do Oscar Sean Baker

Representante do Taiwan na premiação tem roteiro, montagem e produção assinada pelo cineasta norte-americano

Marina Toledo, da CNN Brasil

Depois de ganhar quatro estatuetas do Oscar em 2025 por “Anora”, Sean Baker lança um novo filme: “A Garota Canhota”, em que assina o roteiro, montagem e produção. O título é o representante do Taiwan no Oscar e tem direção de Tsou Shih-Ching, colaboradora de longa data do cineasta norte-americano.

Na trama, uma mulher volta a Taipé com as duas filhas para abrir uma barraca na feira noturna. Elas vão ter que se adaptar a esse ambiente novo, cada uma do seu jeito, para conseguir pagar as contas e manter a família unida. Mas quando o avô conservador proíbe a neta mais nova e canhota de usar a “mão do demônio”, segredos familiares escondidos há várias gerações vêm à tona.

A produção é estrelada por Janel Tsai, Shi-Yuan Ma e a atriz mirim Nina Ye. Ela foi exibida pela primeira vez no Festival de Cannes e, no Brasil, está disponível na Netflix.

“A Garota Canhota” foi o filme escolhido pelo Taiwan para tentar uma vaga no Oscar. O título entrou para pré-lista junto com o brasileiro “O Agente Secreto”. As indicações ao principal prêmio de Hollywood serão divulgadas no dia 22 de janeiro.

Além disso, a produção compete neste domingo (4) pelo prêmio de Melhor Filme Internacional e Melhor Jovem Atriz (Nina Ye) no Critics Choice Awards.