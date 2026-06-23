Roteiro cultural: Galeria Theodoro Braga abre exposição gratuita que explora o mundo dos sonhos

Mostra “Hipnagogia – Narrativas Oníricas” fica em cartaz até 31 de julho em Belém, reunindo relíquias do acervo histórico da instituição.

O público paraense tem a oportunidade de mergulhar em uma jornada visual pelos mistérios da mente humana e do imaginário regional. A Galeria Theodoro Braga, localizada no Centur, em Belém, recebe a exposição “Hipnagogia – Narrativas Oníricas”. A mostra, que tem entrada totalmente gratuita, reúne uma seleção especial de obras que pertencem ao acervo permanente da própria instituição e ficará aberta à visitação pública até o dia 31 de julho.

A proposta do evento vai além da apreciação estética: trata-se de uma ativação do patrimônio artístico sob a guarda da Fundação Cultural do Pará (FCP), trazendo à luz produções de diferentes épocas para dialogar com o presente.

Entre a vigília e o sono: O conceito da mostra

A exposição busca inspiração direta na famosa gravura “El sueño de la razón produce monstruos” (O sono da razão produz monstros), do mestre espanhol Francisco Goya. A partir disso, os curadores exploram o conceito de hipnagogia — o estado de transição imediata entre o momento em que estamos acordados e o instante em que pegamos no sono.

Esse “limbo” da consciência, marcado por alucinações suaves, memórias soltas e associações inesperadas, serve como fio condutor para investigar como a arte paraense funciona como um portal para os delírios, os sonhos, os devaneios e as inquietações humanas.

Encontro de gerações da arte paraense

A expografia foi montada de forma a criar pontes e conversas entre artistas locais de diferentes gerações, técnicas e linguagens. Os visitantes poderão conferir o contraste e a harmonia entre trabalhos consagrados e contemporâneos, como:

Os misteriosos caminhos de mata do artista Jean Yves Gallard ;

; As expressivas e marcantes pinturas de Francco ;

; A imersiva instalação sensorial assinada pelo Coletivo Vênus.

Com quase cinco décadas de atuação ininterrupta no cenário cultural de Belém, a Galeria Theodoro Braga se consolida mais uma vez como peça-chave na difusão e na salvaguarda da memória das artes visuais na Amazônia, transformando seu acervo guardado em um espaço vivo de reflexão.

Serviço: