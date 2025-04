Semas promove debate sobre sustentabilidade costeira e oceânica no Pará antes da COP 30

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) realizou, em Belém, o encontro “Pará Azul: rumo à sustentabilidade costeira e oceânica”. O evento reuniu especialistas e servidores públicos para discutir caminhos sustentáveis para a zona costeira e marinha do Pará, em preparação para a Conferência Mundial sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que acontecerá em novembro deste ano.

Durante o encontro, foi reforçada a importância dos ecossistemas costeiros, como manguezais e estuários, que são essenciais para a biodiversidade, a segurança alimentar e o equilíbrio climático. A iniciativa está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, principalmente ao ODS 14, que trata da “Vida na Água”.

O professor Alexandre Turra, do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (USP) e coordenador da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, participou do evento e destacou a necessidade de integrar o oceano nas discussões estratégicas. “É importante que o Pará tenha uma agenda oceânica bem estruturada e visível”, afirmou.

Outro tema em destaque foi a “economia azul”, que defende o uso sustentável dos recursos oceânicos para fomentar o crescimento econômico. No Pará, atividades como pesca sustentável, aquicultura, bioeconomia, turismo e conservação da biodiversidade fazem parte desse setor.

De acordo com o secretário-adjunto da Semas, Rodolpho Zahluth Bastos, o objetivo do encontro foi fortalecer a relevância do tema oceânico no contexto dos debates climáticos e integrar as ações da Semas para que reflitam essa visão sistêmica entre rios, estuários e oceano.

Imagem: Agência Pará