Os 5 filmes favoritos do Papa Francisco: Uma paixão pelo cinema e pelos valores humanos

O Papa Francisco que faleceu aos 88 anos, sempre expressou seu amor pelo cinema, mesmo não acompanhando a TV desde 1990. Ele, que nutria uma grande paixão pelas artes, frequentemente mencionava como as obras cinematográficas o influenciaram na construção de seus textos e reflexões. Em várias entrevistas, o pontífice revelou os filmes que mais marcaram sua vida e sua visão do mundo. Conheça abaixo as cinco longa-metragens favoritos de Francisco:

1: A Estrada da Vida (1954) – Federico Fellini

Este clássico de cinema do cinema italiano, dirigido por Federico Fellini, marcou profundamente o Papa Francisco. O filme segue a história de Gelsomina, uma jovem vendida para um lutador, com uma relação complicada e cheia de dificuldades. O pontífice elogiou a obra em 2013, afirmando: “A estrada da Vida” é talvez o filme de que mais gostei. Identifico-me com ele, pois há uma referência implícita a São Francisco”. O filme pode ser assistido na plataforma Looke

2: Rapsódia em Agosto (1991)- Akira Kurosawa

Este filme de Akira Kurosawa aborda as consequências da bomba atômica em Nagasaki, Japão. Uma idosa e seus netos relembram o evento devastador.

Em 2018, o Papa Francisco conversou com estudantes japoneses sobre a importância do dialogo intergeracional, citando essa obra como exemplo. O filme está disponível no Prime Vídeo.

3: A culpa dos pais (1944) – Vittorio de Sica

Este filme italiano do movimento neorrealista acompanha um menino de quatro anos e a negligência de seus pais. O Papa Francisco destacou a importância do neorrealismo no cinema, ressaltando o olhar consciente e provocador do filme. O filme pode ser assistido na plataforma Raiplay.

4: A festa de Babette (1970) – Gabriel Axel

A história dinamarquesa “A festa de Babette” se passa no século 19 e apresenta uma cozinheira parisiense que prepara um banquete maravilhoso para uma comunidade em um vilarejo.

O Papa citou o filme em sua Exortação Apostólica de 2016, destacando como as alegrias mais intensas da vida surgem ao fazer os outros felizes. O filme também está disponível no Prime Vídeo.

5: Roma, Cidade Aberta (1954) – Roberto Rossellini

Outro filme importante na vida do Papa Francisco é “Roma, Cidade Aberta” que aborda a resistência italiana contra a invasão nazista. O pontífice citou frequentemente a obra como parte de sua cultura cinematográfica, elogiando os filmes clássicos e trágicos que marcam a história do cinema. “Roma, Cidade Aberta” pode ser encontrado no YouTube.

Esses filmes, ricos em temas de solidariedade, generosidade e reflexão humana, são apenas um reflexo da profunda conexão do Papa Francisco com as artes, que influenciaram e moldaram muitas de suas visões e ensinamentos ao longo de sua vida.

Foto: Divulgação internet