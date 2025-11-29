domingo, novembro 30, 2025
Deolane Bezerra expõe xingamentos que sofreu na porta de casa

Advogada publicou uma sequência de vídeos colocando em evidência os agressores e o ocorrido

Fernanda Garcia, colaboração para a CNN Brasil

A advogada Deolane Bezerra, 38, publicou na tarde desta sexta-feira (28) uma sequência de vídeos expondo que dois jovens estariam sentados em frente à casa dela e, quando viram um carro entrando na residência, dispararam xingamentos.

A influenciadora conta que não foi um caso isolado, mas que desta vez ela teria pego na câmera de segurança.

No vídeo em que mostra o rosto dos garotos que estavam sentados em frente à casa, um deles chega a pedir perdão, quando ela ameaça chamar a polícia. Em outro momento, mais calmo, ele disse estar bêbado e que teria disparado o xingamento sem pensar. Em resposta, Deolane conta que ele a chamou pelo nome e a ofendeu em frente a filha dela.

A advogada conta que isso já aconteceu outras vezes e que o condomínio sempre afirma que são visitantes quem criam esse tipo de situação. Além disso, falou que recebeu comentários dizendo que eram crianças e publicou uma foto do documento do garoto, que provava que ele teria 22 anos.

Após o ocorrido, o dono da casa onde os infratores estavam, foi até Deolane pedir desculpas e esclarecer a situação: “Dá pra ver que ele é um menino bom, mas cuidado com essas amizades aí.”

