quinta-feira, setembro 18, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomePOLÍTICA
POLÍTICA

Solidão

A velhice humilha principalmente nós brasileiros. Não importam alguns direitos consignados em lei. Aliás, leis neste país  são apenas papéis.

Uma das humilhações mais constantes ao idoso acontece nos postos de saúde municipais. São ultrajantes os desrespeitos com os velhinhos. Passam horas e horas naqueles espaços – geralmente sujos – e saem sem nenhum atendimento.

Nas paradas de ônibus – só pra citar mais um exemplo –  nossos idosos ficam invisíveis ao tentar entrar nos ônibus urbanos. Os motoristas os ignoram, simplesmente.

São vastos direitos estabelecidos em leis e normas legais, mas a legislação é, como já disse, só no papel.

O que mais dói nos idosos, isso é claro, é a solidão. Vou citar um fato rgistrado em Belém há alguns anos: era chefe de reportagem do jornal católico A “Voz de Nazaré”, administrado à época pelos religiosos barnabitas quando pautei a cobertura jornalística do Dia dos Pais em alguns asilos da cidade.

Não lembro do nome do repórter, mas o fotógrafo era o LuizEstumano, que produziu belas imagens, uma característica em seu trabalho.

Foram entrevistados vários idosos em abrigos diferentes. Todos eles disseram uma só coisa: de presente de Deus só queriam a visita de seus filhos naquela data especial.

Queriam ver e abraçar as pessoas que os abandonaram nos abrigos.

Pessoas que foram criadas por eles com amor e muitas vezes dificuldades financeiras.

Pais abdicados e esquecidos com extrema crueldade.

Um desses pais tinha uma mania doentia de se olhar no espelho constantemente e conversar consigo mesmo “para me sentir vivo”, explicava depois a quem o visse conversando animadamente no espelho.

A solidão é uma arma letal que mata lentamente nós idosos, com extrema crueldade.

Velhos que já vivem o desgaste físico inerentes à velhice, como perda paulatina de todos os sentidos. Os músculos somem e as dores aparecem por todo corpo. A solidão mata de tristeza.

Texto: Raimundo Souza

*O Autor é jornalista, integrante da equipe de articulistas de A PROVÍNCIA DO PARÁ e escreve semanalmente neste espaço

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
LITERATURA – Cartão-flor
Próximo artigo
Mais de 600 PMs garantem segurança e tranquilidade no Sairé 2025 em Santarém

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,277FansLike
3,607FollowersFollow
22,600SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315