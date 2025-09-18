A velhice humilha principalmente nós brasileiros. Não importam alguns direitos consignados em lei. Aliás, leis neste país são apenas papéis.

Uma das humilhações mais constantes ao idoso acontece nos postos de saúde municipais. São ultrajantes os desrespeitos com os velhinhos. Passam horas e horas naqueles espaços – geralmente sujos – e saem sem nenhum atendimento.

Nas paradas de ônibus – só pra citar mais um exemplo – nossos idosos ficam invisíveis ao tentar entrar nos ônibus urbanos. Os motoristas os ignoram, simplesmente.

São vastos direitos estabelecidos em leis e normas legais, mas a legislação é, como já disse, só no papel.

O que mais dói nos idosos, isso é claro, é a solidão. Vou citar um fato rgistrado em Belém há alguns anos: era chefe de reportagem do jornal católico A “Voz de Nazaré”, administrado à época pelos religiosos barnabitas quando pautei a cobertura jornalística do Dia dos Pais em alguns asilos da cidade.

Não lembro do nome do repórter, mas o fotógrafo era o LuizEstumano, que produziu belas imagens, uma característica em seu trabalho.

Foram entrevistados vários idosos em abrigos diferentes. Todos eles disseram uma só coisa: de presente de Deus só queriam a visita de seus filhos naquela data especial.

Queriam ver e abraçar as pessoas que os abandonaram nos abrigos.

Pessoas que foram criadas por eles com amor e muitas vezes dificuldades financeiras.

Pais abdicados e esquecidos com extrema crueldade.

Um desses pais tinha uma mania doentia de se olhar no espelho constantemente e conversar consigo mesmo “para me sentir vivo”, explicava depois a quem o visse conversando animadamente no espelho.

A solidão é uma arma letal que mata lentamente nós idosos, com extrema crueldade.

Velhos que já vivem o desgaste físico inerentes à velhice, como perda paulatina de todos os sentidos. Os músculos somem e as dores aparecem por todo corpo. A solidão mata de tristeza.

Texto: Raimundo Souza

*O Autor é jornalista, integrante da equipe de articulistas de A PROVÍNCIA DO PARÁ e escreve semanalmente neste espaço