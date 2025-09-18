Mais de 600 PMs garantem segurança e tranquilidade no Sairé 2025 em Santarém

O Sairé 2025, uma das maiores festas culturais do Pará, está sendo celebrado com grande entusiasmo em Alter do Chão, distrito de Santarém. Para assegurar a segurança dos milhares de visitantes e moradores, o Governo do Pará implementou um robusto esquema de policiamento, destacando-se a mobilização de mais de 600 policiais militares atuando em turnos contínuos durante os cinco dias de festividades.

Além da Polícia Militar, outras forças de segurança e órgãos de fiscalização estão integrados ao plano de ação. A Polícia Civil estabeleceu uma base operacional no distrito, garantindo atendimento imediato a ocorrências. O Detran-PA montou barreiras de fiscalização de trânsito, enquanto a Marinha do Brasil realiza inspeções nas embarcações, assegurando a navegação segura no Lago Verde.

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), tem coordenado ações logísticas e culturais, promovendo a integração entre segurança e festividades. A secretária Priscila Castro enfatizou a importância dessa colaboração: “O Sairé é um patrimônio cultural que mobiliza toda a nossa cidade e atrai visitantes do Brasil e do mundo. Por isso, precisamos de uma atuação conjunta, alinhando cultura, segurança, logística e serviços públicos para oferecer uma experiência segura e organizada para todos.”

A presença significativa das forças de segurança tem proporcionado um ambiente de tranquilidade, permitindo que os participantes desfrutem das celebrações com confiança. A integração entre os diversos órgãos envolvidos tem sido fundamental para o sucesso do evento, refletindo o compromisso do Governo do Pará com a segurança e bem-estar da população e visitantes.

Imagem: Agência Pará