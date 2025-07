Fã é empurrada no rio por segurança de Eduardo Costa após show no Pará

Uma situação polêmica envolvendo o cantor Eduardo Costa está repercutindo nas redes sociais. Após um show realizado no último sábado (19), no município de Xinguara, no sul do Pará, uma fã relatou ter sido empurrada por um segurança do artista e caiu no rio Araguaia.

O episódio foi registrado em vídeo e mostra o momento em que Eduardo Costa deixa o palco correndo e embarca rapidamente em uma lancha. Enquanto fãs tentavam se aproximar para tirar fotos ou pedir autógrafos, uma mulher conseguiu subir na embarcação, mas foi empurrada para fora por um dos seguranças e caiu na água.

Em estado de choque, a fã gravou um vídeo após o ocorrido, chorando e desabafando: “Eu fui jogada na água. Se fosse funda, eu tinha me afogado. Sem socorro de ninguém nem nada… Eu não sou mais fã, eu quero que ele se l**”.

Ela também criticou o cantor por, segundo ela, ter presenciado tudo sem prestar qualquer ajuda ou se posicionar sobre o ocorrido.

Até o momento, a equipe de Eduardo Costa não se pronunciou oficialmente sobre o caso. O público tem cobrado explicações e demonstrado indignação com o tratamento dado aos fãs no fim do evento.

