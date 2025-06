Superação azulina: Jaderson volta aos treinos no Remo após grave lesão na cabeça

Depois de mais de um mês afastado por conta de uma lesão grave na cabeça, o volante Jaderson voltou a treinar com o elenco do Clube do Remo na última quinta-feira (12). O jogador sofreu um hematoma subdural um tipo de sangramento entre o crânio e o cérebro durante a final do Parazão, em maio, após um choque com o zagueiro Novillo, do Paysandu.

O susto foi grande, e o medo de uma aposentadoria precoce também. “Achei que minha carreira tinha acabado”, desabafou Jaderson, em entrevista coletiva. Ele ficou internado por nove dias, sendo sete deles na UTI. O processo de recuperação foi intenso, mas surpreendeu até os médicos.

Agora, o jogador segue em fase de transição física, usando um capacete especial para prevenir novos traumas. O retorno aos jogos ainda será gradual, com acompanhamento neurológico contínuo. “Parecia que era a primeira vez que eu pisava em campo”, contou o atleta, emocionado com a recepção dos colegas.

Segundo o Dr. Jean Klay, diretor do Núcleo Azulino de Saúde e Performance, a recuperação foi acima das expectativas. Exames recentes mostraram que o hematoma foi totalmente absorvido, sem deixar sequelas. “A evolução foi fantástica”, afirmou.

O caso também segue sendo monitorado pelo neurocirurgião Amílton Araújo, que confirmou o quadro clínico estável. Enquanto isso, Jaderson segue treinando e alimentando o sonho de voltar a vestir a camisa azulina em campo muito em breve.

