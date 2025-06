Trio é preso por tráfico de drogas em Parauapebas; arsenal e entorpecentes foram apreendidos

Três pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas na última quinta-feira (12), em Parauapebas, no sudeste do Pará. A operação foi conduzida pela Polícia Civil, por meio da Superintendência Regional de Carajás, com apoio das equipes da Delegacia de Homicídios e da Seccional Urbana do município.

As prisões aconteceram após denúncias sobre a venda de drogas na rua Melquesedeque, no bairro Betânia. Durante a investigação no local, os agentes flagraram dois homens e uma mulher comercializando entorpecentes.

Na abordagem, os policiais encontraram mais de um quilo de substância semelhante ao skunk, 15 gramas de material análogo à cocaína, duas balanças de precisão, pinos usados para embalar drogas, além de um revólver calibre 38, 30 munições de calibre 9 mm, quatro munições calibre 38 e uma cápsula deflagrada.

O trio foi levado para a Delegacia de Parauapebas, onde permanece à disposição da Justiça.

Imagem: Agência Pará