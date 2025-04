Estado do Pará inaugura sua primeira escola estadual de ensino integral bilíngue português-espanhol

Novo modelo pedagógico bilíngue e integral: Exemplo no prédio da Madre Celeste, em Icoaraci.

O Governo do Pará inaugura, nesta quinta-feira (24), a primeira escola estadual bilíngue português-espanhol. Localizada em Icoaraci, no prédio da antiga Madre Celeste, a unidade oferecerá educação integral com um modelo pedagógico inovador, beneficiando até 700 alunos da pré-escola ao ensino médio, incluindo formação profissional e tecnológica integrada. A cerimônia de entrega ocorrerá às 10h, na travessa São Roque.

Pioneira no ensino bilíngue desde a pré-escola, a nova escola estadual adota uma proposta pedagógica baseada em projetos e colaboração estudantil, incentivando o protagonismo e o engajamento na aprendizagem. O currículo é interdisciplinar e conectado à realidade dos alunos, com acompanhamento tutorial. No ensino médio, a partir do segundo semestre, os estudantes poderão optar por uma formação integrada à Educação Profissional e Tecnológica, concluindo o ensino básico com certificação técnica.

O emblemático prédio da antiga Escola Madre Celeste, em Icoaraci, foi adquirido e totalmente reconstruído pelo Governo do Estado para abrigar a nova Escola Estadual de Ensino Integral Bilíngue Mestra Idalina Rodrigues Pereira. O investimento de R$ 10,8 milhões transformou o local em um centro educacional público de referência.

A moderna estrutura de mais de 4 mil metros quadrados conta com 23 salas de aula, Centro de Inovação e Sustentabilidade da Educação Básica (Ciseb), área administrativa, auditório, Sala de Atendimento Educacional Especializado (SAEE), cozinha, vestiários (masculino, feminino e PCD), quadras poliesportivas (uma de areia), área de recreação, biblioteca, laboratório multidisciplinar, sala multiuso e sala do grêmio estudantil, entre outros espaços essenciais para uma educação integral de qualidade. A sinalização bilíngue (português-espanhol) em toda a escola reforça a proposta de ensino.

O modelo de ensino integral nas escolas estaduais do Pará oferece jornadas de 9 horas diárias (45 horas semanais) ou 7 horas diárias (35 horas semanais), proporcionando mais recursos para o desenvolvimento integral dos estudantes, visando formar indivíduos autônomos, solidários e competentes. As escolas com jornada integral também garantem três refeições diárias aos alunos (almoço e dois lanches).

Em 2025, a Seduc expandiu o Programa de Ensino Integral (PEI) para mais 49 unidades, totalizando 161 escolas com esse modelo pedagógico no estado.

Essa expansão do ensino integral resultou em um aumento significativo no número de matrículas, saltando de 6 mil alunos em 2018 para 48 mil em 2025 – um crescimento de oito vezes. Esse resultado demonstra o compromisso do governo estadual em ampliar o acesso a uma educação integral de qualidade para mais estudantes.

Com essa iniciativa, o Pará fortalece um modelo educacional que busca equidade e excelência, assegurando que um número crescente de estudantes tenha acesso a uma formação integral que prioriza diversas áreas do conhecimento e o desenvolvimento humano completo.

Foto: Felipe Moreira – Ascom/Seduc