Últimos dias: saiba como comprar geladeira e ar-condicionado com 50% de desconto em Belém, Bragança, Altamira, Marabá e Santarém

Promoção “Troca com Bônus”, da Equatorial Pará, está com as últimas unidades dos aparelhos. Campanha segue até o fim do estoque nas lojas participantes da ação.

Para os interessados em adquirir geladeira ou ar-condicionado com 50% de desconto através da promoção “Troca com Bônus”, da Equatorial Pará, a campanha entra em reta final, pois devido ao sucesso, as cidades participantes: Belém, Bragança, Altamira, Marabá e Santarém estão com as últimas unidades dos eletrodomésticos disponíveis. Com a iniciativa, além do preço mais barato, os clientes da distribuidora também podem parcelar o valor da compra em até 10 vezes.

Todos os clientes residenciais podem participar da ação, independentemente de serem cadastrados como baixa renda ou não. A única obrigação é que devem estar adimplentes. No momento da compra devem ser apresentados o RG, CPF e a última conta de energia paga.

Além disso, vale destacar que cada CPF pode realizar a troca com bônus para apenas um equipamento. Caso não seja o titular da conta-contrato, poderá participar somente se for um parente de primeiro grau (pai ou mãe) ou se apresentar um contrato de aluguel no nome.

Os aparelhos, com tecnologia mais econômica e sustentável, serão entregues em até 15 dias úteis após a compra. E no momento da chegada dos eletrodomésticos novos, os clientes precisarão entregar os antigos.

Willian Melo, engenheiro da área de Eficiência Energética da Equatorial Pará, faz o balanço da ação e comenta sobre a importância de o cliente ter em casa aparelhos mais econômicos e sustentáveis.

“A Troca com Bônus é sempre um sucesso. Estamos com as últimas unidades em todas as cidades. Então, quem quiser aproveitar a promoção o momento é agora. Além de ter um eletrodoméstico que consome menos e que vai reduzir o impacto na conta de energia, as pessoas adotam uma atitude sustentável aliada a um pilar importante da Equatorial”, explica Willian.

Nesta edição do projeto, a parceria ocorre com a loja Novo Mundo, em Belém e Bragança, e com a loja Gazin em Altamira, Marabá e Santarém. Em todo o estado serão disponibilizadas 1281 unidades de geladeira e 1200 unidades de ar-condicionado.