Veja as datas previstas para a final do Parazão 2025

Mais uma vez veremos RE x PA pela final do tão emocionante e esperado campeonato paraense, a disputa entre os dois maiores clubes do Estado que decide o campeão do Parazão 2025, tem previsão para ser realizada nas datas de ida, 6, 7 ou 8 de maio, com volta em 12, 13 ou 14 de maio de 2025.

A partida rola às 20h pelo Horário de Brasília, no Estádio Olímpico do Pará Mangueirão em Belém, no seu último jogo pelo campeonato Parazão, o Paysandu venceu o Águia de Marabá por 3 a 1, se tornando o primeiro finalista do campeonato, e o clube do remo venceu a Tuna Luso por 2 a 1 no último jogo se tornando o time rival na disputa que decide o campeão na final do campeonato.

As partidas serão narradas pelos canais de transmissão da Super marajoara no canal 50,1 e pelo canal no youtube da Super Marajoara.

Por: Thays Garcia

Imagem: Marina Moreira