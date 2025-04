Corrida e Caminhada da Cooperação movimenta Belém com esporte, solidariedade e serviços gratuitos

Evento marca o início das ações do Dia C no Pará, com atividades esportivas, arrecadação de alimentos e serviços farmacêuticos no Portal da Amazônia

Neste domingo, 6 de abril, Belém será palco da Corrida e Caminhada da Cooperação, evento que inaugura as ações do Dia de Cooperar (Dia C) no estado. Com concentração a partir das 5h30 e largada às 6h no Portal da Amazônia, a programação une esporte, solidariedade e serviços gratuitos, mobilizando cooperativas e instituições locais.

Além de incentivar o bem-estar físico, a iniciativa promove a solidariedade com a arrecadação de 3kg de alimentos não perecíveis por participante, exigidos no momento da retirada do kit até esta sexta-feira (5). Os alimentos serão destinados à Creche Lar Cordeirinho de Deus, à Creche Professora Edelburga Queiroz e ao Projeto Anjos da Guarda, que atendem crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Durante o evento, a Coofarmi — primeira cooperativa de farmacêuticos do Brasil — estará presente com um estande oferecendo gratuitamente serviços como aferição de pressão arterial e testes de glicemia. A ação é organizada pelo Sistema OCB/PA, SESCOOP/PA e Instituto Amazônia Cooperar, com apoio de cooperativas e entidades como Sicredi Norte, Unimed Belém, COOENFI e Prefeitura de Belém.

Inscritos podem retirar seus kits até hoje em dois locais: na sede do Sistema OCB/PA, no bairro do Reduto, das 8h às 12h e das 13h às 17h; ou na farmácia Unipharmi, da Coofarmi, na Travessa Alferes Costa, das 8h às 22h. A entrega inclui o número de peito e o chip de cronometragem, itens obrigatórios para participação na prova.