segunda-feira, junho 15, 2026
Desde 1876
Texto aqui...
HomeESPORTE
ESPORTE

Vermelhão goleia Azul e conquista returno do Campeonato dos Graduados da Aeronáutica

Com um futebol envolvente, ofensivo e tecnicamente superior, a equipe da cor Vermelha não tomou conhecimento do time Azul e aplicou uma goleada de 4 a 0, garantindo o título do returno do Campeonato das Targentas, competição que reúne atletas graduados da Aeronáutica entre suboficiais e sargentos.

Os gols da partida foram marcados por Ramon, duas vezes, além de Hallan e Rodrigo, que além de atuar como goleiro, ainda deixou sua marca em um chute potente, sem chances para a defesa adversária.

A equipe campeã contou com Rodrigo (goleiro), Nascimento, Rodrigo Cravo, Wilson, Costa, Alex Aranha, Thomas, Ramon Costa, Hallan, Danilo e Gabriel, sob o comando do treinador Adam. A arbitragem ficou por conta de Joel Rezende, com atuação segura.

O campeonato tem o apoio do Grupo de Trabalho presidido pelo suboficial Francisco Martins, representado no evento pelos diretores Elzevir e Miranda. A coordenação geral é formada por Raphael Belchior, Leandro Nascimento, Rodrigo Silva, Célio Fortes e Carlos Alberto Santos, responsáveis também pela organização das premiações.

Com a vitória, o Vermelhão se credencia para a grande decisão do campeonato, marcada para o próximo domingo, dia 21, quando enfrentará a equipe da cor Branca, campeã do primeiro turno. A final contará com arbitragem da Federação Paraense de Futebol (FPF).

A expectativa é de um grande confronto, embalado pela torcida, que terá a animação do veterano Nivaldo, responsável por comandar a charanga em apoio ao time vermelho na busca pelo título geral da temporada.

Por Nonato Batista/texto e imagens

WEB-BANNERS-POSTÃO_BANNER-BiLLBOARD-300X100
Artigo anterior
Cassazum avança com novo estatuto e se prepara para reabrir sede social
Próximo artigo
Justiça atende MPF e manda governo federal recuperar trecho da BR-163 que isola indígenas e quilombolas no Pará

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,535FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
banner liquida avistao - 320x320
sos-mulher-320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315