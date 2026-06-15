Vermelhão goleia Azul e conquista returno do Campeonato dos Graduados da Aeronáutica

Com um futebol envolvente, ofensivo e tecnicamente superior, a equipe da cor Vermelha não tomou conhecimento do time Azul e aplicou uma goleada de 4 a 0, garantindo o título do returno do Campeonato das Targentas, competição que reúne atletas graduados da Aeronáutica entre suboficiais e sargentos.

Os gols da partida foram marcados por Ramon, duas vezes, além de Hallan e Rodrigo, que além de atuar como goleiro, ainda deixou sua marca em um chute potente, sem chances para a defesa adversária.

A equipe campeã contou com Rodrigo (goleiro), Nascimento, Rodrigo Cravo, Wilson, Costa, Alex Aranha, Thomas, Ramon Costa, Hallan, Danilo e Gabriel, sob o comando do treinador Adam. A arbitragem ficou por conta de Joel Rezende, com atuação segura.

O campeonato tem o apoio do Grupo de Trabalho presidido pelo suboficial Francisco Martins, representado no evento pelos diretores Elzevir e Miranda. A coordenação geral é formada por Raphael Belchior, Leandro Nascimento, Rodrigo Silva, Célio Fortes e Carlos Alberto Santos, responsáveis também pela organização das premiações.

Com a vitória, o Vermelhão se credencia para a grande decisão do campeonato, marcada para o próximo domingo, dia 21, quando enfrentará a equipe da cor Branca, campeã do primeiro turno. A final contará com arbitragem da Federação Paraense de Futebol (FPF).

A expectativa é de um grande confronto, embalado pela torcida, que terá a animação do veterano Nivaldo, responsável por comandar a charanga em apoio ao time vermelho na busca pelo título geral da temporada.

Por Nonato Batista/texto e imagens