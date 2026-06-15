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Cassazum avança com novo estatuto e se prepara para reabrir sede social

Em mais um passo importante rumo à retomada de suas atividades, o Cassazum realizou, na última sexta-feira, 11, uma Assembleia Geral considerada positiva pelos participantes. O encontro ocorreu no Teatro Brigadeiro Camarão e teve como principal pauta a apresentação do novo Estatuto Social da entidade.

A reunião foi conduzida pelo presidente da Associação, suboficial da Aeronáutica Francisco Martins, que destacou a importância da atualização do estatuto como etapa essencial para a reabertura da sede social, prevista para os próximos dias.

Durante o encontro, diversos associados se manifestaram, apresentando questionamentos e sugestões. Todas as intervenções foram respondidas de forma clara e cordial pela direção do grupo de trabalho, o que contribuiu para um ambiente de diálogo e entendimento. A condução dos debates reforçou o clima de união entre os membros da associação.

Com a aprovação do novo estatuto, o próximo passo será o envio da ata da Assembleia Geral, juntamente com a lista de assinaturas dos associados efetivos, ao Cartório de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas. O objetivo é garantir a validação legal do documento e dar sequência ao processo de reativação da entidade.

Para agilizar essa etapa, o presidente do grupo de trabalho segue de plantão na sede da associação, aguardando os associados militares que ainda não assinaram a lista. A expectativa é que, com a conclusão desse processo, o Cassazum esteja apto a retomar plenamente suas atividades em breve.

Por Nonato Batista/Fotos: Divulgação

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