Vice-governadora Hana Ghassan venceria em todos os cenários no Pará as eleições de 2026, aponta Pesquisquisa Atlas

A mais recente pesquisa Atlas para o Governo do Pará em 2026 confirma a vice-governadora Hana Ghassan (MDB) como a candidata mais bem posicionada na disputa. Ela aparece na frente em todos os cenários de primeiro turno e venceria qualquer adversário no segundo, chegando a derrotar Dr. Daniel Santos (PSB) por 52,8% a 37,4%, Éder Mauro (PL) por 55,5% a 32,9% e Joaquim Passarinho (PL) por 56,4% a 23%.

No cenário inicial, Hana soma 35,2% das intenções de voto, seguida por Daniel Santos com 27%, o ex-senador Paulo Rocha (PT) com 14,2% e o deputado federal Éder Mauro com 11,9%. Quando a disputa inclui a deputada estadual Marinor Brito (PSOL), a vice-governadora amplia sua vantagem e chega a 42,3%, contra 28,7% de Daniel, 10,6% de Éder Mauro e 9,4% de Marinor.

Já no quadro em que aparece também Joaquim Passarinho, Hana mantém a dianteira com 35,6%, enquanto Daniel atinge 33%, Rocha sobe para 16,3% e Passarinho registra 4,6%. Mesmo em um cenário mais fragmentado, a vice-governadora preserva a liderança.

O levantamento também simulou o impacto de apoios explícitos. Com o respaldo do governador Helder Barbalho (MDB), Hana chega a 53,6% das intenções de voto. Já Daniel Santos, quando associado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), marca 36,1%. Outros nomes somam 8,2%, enquanto brancos/nulos e indecisos não ultrapassam 2,2%.

A pesquisa Atlas foi realizada entre 22 e 28 de agosto de 2025, com 2.106 eleitores do Pará. A margem de erro é de dois pontos percentuais, dentro de um nível de confiança de 95%.

Imagem: Arquivo