Vídeo: Ashin, do Mayday, cai de palco durante show, mas finaliza apresentação

O vocalista Ashin, da banda Mayday, protagonizou um momento de tensão nesta segunda-feira (22), durante a turnê “F✦FOREVER City Of Stars Tour”, na Mercedes-Benz Arena, em Xangai. Enquanto apresentava o hit “Party Animal”, o cantor perdeu o equilíbrio em uma extensão do palco e caiu de uma altura de cerca de dois metros.

O incidente causou comoção imediata. Os artistas Jerry Yan, Vanness Wu e Vic Chou (do F3), que dividiam o palco, correram prontamente para socorrê-lo junto à equipe técnica. Segundo relatos de fãs, Ashin sofreu cortes nas mãos e havia a suspeita de um impacto na cabeça contra equipamentos de iluminação. Demonstrando resiliência, o cantor recebeu atendimento médico rápido e decidiu continuar o espetáculo até o fim, tranquilizando os milhares de presentes. O episódio gerou uma onda de debates nas redes sociais sobre os protocolos de segurança em megaestruturas de shows.

