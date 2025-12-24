Vídeo: Noiva viraliza em Belém ao ter surpresa inusitada no casamento; a Carreta Furacão!

Se o objetivo era um casamento inesquecível, essa noiva de Belém com certeza conseguiu! Um vídeo que está dominando as redes sociais mostra o momento exato em que a recém-casada descobre a atração surpresa do seu after: a lendária Carreta Furacão.

A reação não poderia ser diferente: ao ver os personagens icônicos entrando na festa, a noiva foi à loucura, distribuindo gritos de alegria e abraços calorosos no Fofão e sua turma. Sem perder o ritmo, ela se jogou na pista e mostrou que, mesmo de vestido branco, tem fôlego para acompanhar as coreografias mais famosas do Brasil. Isso que é começar a vida de casada com o pé direito (e muito molejo)!