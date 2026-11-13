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ENTRETENIMENTO

Vídeo: Bianca Andrade, Lore Improta, Aline Wirley e Patrícia Ramos encaram desafio de Ludmilla no “Angélica Ao Vivo”

Convidadas mostraram coordenação e rebolado na edição desta quinta-feira (12) ao cumprir a missão de dançar sem deixar uma latinha cair.

O clima de descontração tomou conta do Angélica Ao Vivo desta quinta-feira (12) durante um desafio proposto por Ludmilla. A cantora convocou as convidadas da atração para testar a coordenação motora e o gingado ao vivo: o objetivo era conseguir rebolar sem deixar uma latinha cair.

Quem topou a brincadeira e mostrou habilidade no palco foi o time formado por Bianca Andrade, Lore Improta, Aline Wirley e Patrícia Ramos. O quarteto entrou no ritmo, cumpriu a prova e arrancou aplausos e risadas durante a transmissão, movimentando também os comentários dos fãs nas redes sociais.

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