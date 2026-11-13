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ENTRETENIMENTO

Vídeo: João Gomes e Ary Mirelle caem no choro após vitória no Grammy Latino com “Dominguinho Vol. 2”

Cantor pernambucano venceu na categoria “Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa” em projeto gravado com Jota.pê e Mestrinho.

O cantor João Gomes e a esposa, Ary Mirelle, não contiveram a emoção após a conquista do Grammy Latino, nesta quinta-feira (12). O artista pernambucano venceu na categoria “Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa” pelo projeto “Dominguinho Vol. 2”, trabalho colaborativo gravado ao lado de Jota.pê e Mestrinho.

A vitória celebra a força da música nordestina e brasileira na principal premiação da música latina, marcando um momento especial na carreira do cantor, que comemorou o reconhecimento ao lado da companheira.

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