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Vídeo: Briga de trânsito na Bernardo Sayão, em Belém, termina em agressão

Uma briga de trânsito foi registrada na avenida Bernardo Sayão, em Belém, e ganhou repercussão nas redes sociais.

Vídeos que circulam na internet mostram os envolvidos trocando agressões em plena via pública. Nas imagens, é possível ver golpes desferidos com capacetes e pedaços de madeira, enquanto pessoas que estavam no local acompanham a confusão.

O episódio provocou tumulto e chamou a atenção de motoristas e pedestres que passavam pela área.

Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos ou sobre a motivação do desentendimento.

As circunstâncias da ocorrência deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

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