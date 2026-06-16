Vídeo: Briga de trânsito na Bernardo Sayão, em Belém, termina em agressão

Uma briga de trânsito foi registrada na avenida Bernardo Sayão, em Belém, e ganhou repercussão nas redes sociais.

Vídeos que circulam na internet mostram os envolvidos trocando agressões em plena via pública. Nas imagens, é possível ver golpes desferidos com capacetes e pedaços de madeira, enquanto pessoas que estavam no local acompanham a confusão.

O episódio provocou tumulto e chamou a atenção de motoristas e pedestres que passavam pela área.

Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos ou sobre a motivação do desentendimento.

As circunstâncias da ocorrência deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.