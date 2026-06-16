Vídeo: Homem sobe em torre e mobiliza equipes de resgate em Tucuruí

Um homem causou momentos de tensão na noite desta segunda-feira (15), ao subir em uma torre localizada no bairro Jardim Paraíso, em Tucuruí, no sudeste paraense.

A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que atuaram em conjunto para conduzir a situação.

Após um trabalho de diálogo e negociação realizado pelas equipes de emergência, o homem desceu da estrutura em segurança.

O caso chamou a atenção de moradores da região e terminou sem registro de feridos. As circunstâncias que levaram o homem a subir na torre não foram divulgadas.