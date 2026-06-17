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Vídeo: Briga em ônibus termina com confusão e janela quebrada em BH

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma confusão registrada em um coletivo do sistema Move Metropolitano, na região da Grande Belo Horizonte.

Nas imagens, passageiros aparecem envolvidos em uma briga dentro do veículo. Durante a confusão, uma das janelas do coletivo acaba sendo quebrada.

O episódio rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, onde internautas comentaram a violência registrada no transporte público.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o que teria motivado o desentendimento ou se houve feridos.

As circunstâncias do caso deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

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