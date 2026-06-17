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Vídeo: Mulher em aparente crise danifica veículo a pedradas em Mari, na Paraíba

Um incidente registrado na noite desta terça-feira (16) chamou a atenção dos moradores de Mari, na Zona da Mata paraibana.

Segundo relatos de testemunhas, uma mulher que apresentava sinais de forte agitação e descontrole emocional passou a atingir com uma pedra um veículo estacionado na região central da cidade. Com os golpes, os vidros do automóvel foram quebrados e a lataria sofreu diversos danos.

A movimentação atraiu curiosos, e as autoridades locais foram acionadas para conter a situação.

A identidade da mulher não foi divulgada. Até o momento, não há informações sobre feridos. As circunstâncias do ocorrido e os prejuízos causados deverão ser apurados pelas autoridades competentes.

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