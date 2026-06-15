Vídeo: Colisão entre carro e motocicleta deixa vítima gravemente ferida em Castanhal

Uma forte colisão envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta foi registrada na manhã desta segunda-feira (15), na Avenida Brasil, no bairro Santa Lídia (Milagre), em Castanhal.

De acordo com relatos de testemunhas, o motociclista foi arremessado por vários metros após o impacto e sofreu graves lesões.

Equipes de socorro foram acionadas para atender a ocorrência e prestar os primeiros atendimentos à vítima.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde do motociclista nem sobre a dinâmica do acidente.

As circunstâncias da colisão deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.