Vídeo: Bola gigante da Copa do Mundo é arrastada pelo vento e chama atenção em San Salvador

Uma cena inusitada chamou a atenção de moradores de San Salvador durante um período de chuva intensa e ventos fortes.

Uma enorme bola inflável temática da Copa do Mundo FIFA foi arrastada pelas ruas da cidade, impulsionada pelas condições climáticas adversas.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o objeto gigante percorrendo vias urbanas e colidindo com alguns veículos ao longo do trajeto, sem perder o movimento causado pelas rajadas de vento.

As imagens rapidamente viralizaram devido ao tamanho da estrutura e à cena incomum registrada durante a tempestade.

Até o momento, não há informações sobre feridos ou danos significativos relacionados ao incidente. A ocorrência acabou se transformando em um dos assuntos mais comentados nas redes sociais locais.