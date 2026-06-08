Vídeo: Convocado às pressas, Éderson desembarca nos EUA e já se junta à Seleção

Volante viajou na madrugada após chamado de emergência para substituir Wesley, cortado da Copa do Mundo por lesão.

O volante Éderson já está integrado ao elenco da Seleção Brasileira nos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo. O jogador desembarcou em Nova Jersey na manhã desta segunda-feira (8) e seguiu diretamente para o hotel The Ridge, onde a delegação está concentrada.

A chegada do atleta acontece menos de 24 horas após o anúncio de sua convocação às pressas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Éderson estava em Campo Grande (MS) quando recebeu o chamado no último domingo (7), viajando durante a madrugada para se apresentar ao técnico da Amarelinha.

Corte de Wesley por Lesão

A vaga no grupo abriu após uma baixa confirmada no último amistoso de preparação antes do Mundial. O lateral-direito Wesley se machucou durante a vitória do Brasil sobre o Egito, em Cleveland.

Após passar por exames de imagem, o diagnóstico apontou uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda. Diante da gravidade, a ressonância magnética confirmou a necessidade do corte do defensor, que foi desconvocado oficialmente no domingo.

Ritmo de Jogo e Próximos Passos

A expectativa é de que Éderson participe do treinamento já nesta segunda-feira, passando a ficar imediatamente à disposição da comissão técnica.

O volante terá o desafio de recuperar o ritmo competitivo, já que sua última partida oficial foi no dia 17 de maio, quando defendeu a Atalanta na vitória sobre o Bologna pelo Campeonato Italiano.

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