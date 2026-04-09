Vídeo: De ex-BBB a atriz? Chaiany é vista nos bastidores de “Coração Acelerado” e anima fãs

Parece que o desejo de Chaiany está mais perto de se tornar realidade do que o público imaginava. A ex-participante do BBB 26 virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais após ser “flagrada” nos bastidores de “Coração Acelerado”, a atual novela das sete da TV Globo.

O registro que deu início aos rumores foi feito pela atriz e cantora Gabz, que interpreta a personagem Duda na trama. Ao mostrar a rotina de gravações, Gabz acabou deixando escapar a presença da ex-sister no set, o que foi suficiente para os internautas começarem a especular sobre uma possível participação especial.

“Nem que fosse como figurante”

A aparição acontece poucos dias após Chaiany declarar, em tom descontraído durante uma entrevista, sua vontade de explorar o mundo da atuação. Na ocasião, ela brincou que aceitaria qualquer oportunidade no audiovisual, reforçando seu interesse em estar diante das câmeras em um novo formato.

“Eu adoraria participar de produções assim, nem que fosse como figurante!”, revelou a ex-sister recentemente.

Expectativa no Ar

Até o momento, nem a TV Globo nem a assessoria de Chaiany confirmaram se ela terá um papel, uma ponta ou se apenas estava visitando os estúdios. No entanto, para os fãs da “musa”, o flagra é um sinal claro de que ela está se movimentando para consolidar sua carreira pós-reality.

Será que teremos a estreia de Chaiany na teledramaturgia em breve? Enquanto o mistério continua, os telespectadores de Coração Acelerado já ficam de olho em cada cena para tentar encontrar o rosto da ex-BBB no folhetim.