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Inscrições abertas para o XXII Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas 2026

Grupos têm de 9 a 21 de abril para garantir vaga no Arraial de Todos os Santos; disputas ocorrem em junho.

O Governo do Pará, por meio da Fundação Cultural do Pará (FCP), deu início nesta quinta-feira (9) ao período de inscrições para o XXII Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas 2026. Os grupos interessados em participar de um dos maiores eventos folclóricos do estado têm até o dia 21 de abril para garantir a vaga no Arraial de Todos os Santos.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente de forma virtual, através da plataforma Mapa Cultural do Pará.

Fomento e Premiação Recorde

Com um investimento expressivo na cultura popular, a edição deste ano distribuirá aproximadamente R$ 570 mil em prêmios. O montante contempla não apenas as quadrilhas (adultas e mirins), mas também figuras essenciais do espetáculo, como misses, marcadores, estilistas e coreógrafos que alcançarem as maiores pontuações.

Segundo Ygor Kahwage, presidente da FCP, o concurso é uma ferramenta estratégica de democratização.

“É uma das ações do Governo do Estado para promover a nossa cultura e democratizar o acesso aos recursos para o fomento da produção cultural popular”, destaca o gestor.

Regras e Faixas Etárias

O edital 002/2026 estabelece critérios específicos para a participação:

  • Mirins: Idade entre 5 e 13 anos completos.
  • Adultas: Idade mínima de 13 anos completos.
  • Misses Caipiras da Diversidade: Idade mínima de 18 anos completos.

Além da premiação em dinheiro para os vencedores, todas as quadrilhas inscritas receberão certificado de participação no evento.

Cronograma de Apresentações

O sorteio que definirá a ordem de entrada no tablado ocorrerá no dia 5 de maio, às 10h, na sede da FCP (Centur), em Belém. O processo será híbrido, permitindo que cada grupo envie um representante presencialmente. Vale ressaltar que as quadrilhas terão um prazo de 24 horas após o sorteio para realizar trocas de datas e horários entre si, desde que comunicado à coordenação.

As apresentações oficiais do concurso acontecerão entre os dias 10 e 28 de junho, transformando a capital paraense no epicentro da tradição junina. A apuração final está marcada para o dia 29 de junho, às 10h.

Serviço

  • Inscrições: 9 a 21 de abril de 2026.
  • Onde: Mapa Cultural do Pará.
  • Apresentações: 10 a 28 de junho.
  • Informações: fcp.quadrilha@gmail.com (Suporte disponível até às 17h do penúltimo dia de inscrições).

Foto: Diogo Vianna /FCP

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