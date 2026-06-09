terça-feira, junho 9, 2026
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Vídeo: Eliezer perde a paciência e rebate seguidora que criticou reação de seu filho ao ver cachorro-robô

Internauta acusou o caçula Ravi de preterir Viih Tube em momento de susto, mas influenciador corrigiu: “Ele foi para o lado da irmã”.

Os influenciadores Viih Tube, de 25 anos, e Eliezer, de 36, agitaram as redes sociais ao apresentarem o mais novo e inusitado “integrante” da família: um cachorro-robô. O brinquedo tecnológico divertiu a filha mais velha, Lua, mas quem acabou roubando a cena foi o caçula, Ravi, cuja reação espontânea ao susto com o robô gerou um debate acalorado entre os seguidores.

No vídeo compartilhado pelo casal, o bebê observa a máquina de perto, mas se assusta e corre assim que o cão mecânico começa a se movimentar. Embora a cena tenha arrancado risadas dos pais e de grande parte do público, uma internauta usou os comentários para criticar a dinâmica familiar, apontando para quem o menino pediu socorro.

“Ele era para ter corrido para o lado da mãe, mas correu para o lado da babá.” — Escreveu uma seguidora na publicação.

Eliezer rebate crítica de internauta

Incomodado com o comentário, Eliezer fez questão de responder diretamente à seguidora e esclarecer o que de fato aconteceu nas imagens:

“No caso do vídeo que você acabou de assistir, ele foi pro lado da irmã mesmo.” — Rebateu o influenciador.

A resposta do ex-BBB dividiu o campo de comentários em uma nova discussão. Enquanto muitos fãs saíram em defesa do casal — com mensagens como “Quer destilar veneno e nem assistiu ao vídeo” —, outros internautas insistiram na alfinetada: “Também vi isso, foi pro colo da babá ao invés de ir pra mãe”.

Transparência sobre a rede de apoio

O debate sobre a presença de profissionais na criação dos filhos não é uma novidade na rotina de Viih Tube e Eliezer. O casal sempre falou abertamente com o público sobre a importância de sua rede de apoio e nunca escondeu que conta com ajuda profissional, dividindo tanto as experiências positivas quanto as negativas.

Recentemente, em abril deste ano, Eliezer relembrou uma situação delicada de quando a primogênita, Lua, ainda era bebê. Na ocasião, ele relatou que dispensaram uma candidata a babá ainda no período de testes após a profissional apresentar atitudes consideradas inadequadas, reforçando o quanto o casal é criterioso e prioriza a confiança absoluta na escolha de quem cuida de seus filhos.

WEB-BANNERS-POSTÃO_BANNER-BiLLBOARD-300X100
Artigo anterior
Vídeo: Câmeras registram assalto na Avenida Augusto Montenegro, em Belém
Próximo artigo
Vídeo: Criança empurra outra em parquinho e reação após queda chama atenção

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,536FollowersFollow
22,900SubscribersSubscribe
banner liquida avistao - 320x320
sos-mulher-320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315