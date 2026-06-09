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Vídeo: Criança empurra outra em parquinho e reação após queda chama atenção

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma criança empurra outra durante uma brincadeira em um parquinho.

As imagens registram a queda da criança que estava no brinquedo após o empurrão. No entanto, o que mais chamou a atenção dos internautas foi a reação logo em seguida.

Após empurrar a outra criança, o menino deixa o local como se nada tivesse acontecido, comportamento que gerou comentários e repercussão nas redes sociais.

O vídeo passou a ser amplamente compartilhado por usuários que destacaram a naturalidade da reação após o incidente.

Até o momento, não há informações de que a criança tenha sofrido ferimentos em decorrência da queda.

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